"Visul Împăratului Traian" va concura cu Dracula

Pentru a fi înțeleasă, Dobrogea trebuie privită din înaltul cerului. Doar îndepărtându-te de ea și apropiindu-te de soare poți să-i vezi adevăratul chip. Dumnezeu, păsările cerului și aviatorii au privilegiul de a o admira pe săturate. Noi, ceilalți, care am venit pe lume fără aripi și nici nu avem altele de împrumut, suntem norocoși dacă, măcar o dată în viață, reușim s-o privim din tărie.Măreția OstrovuluiSolul dobrogean este copia din piatră și lut a Mării Negre, pe vreme de furtună. Valurile dealurilor își schimbă culorile, când în verdele crud al lanurilor de porumb, când în galbenul aprins al culturilor de floarea soarelui și rapiță, când în arămiul metalic al pășunilor arse de secetă, când în verdele neguros al lizierelor și pădurilor. Rarele așezări dobrogene s-au pitulat între dealuri, parcă în căutarea apei din vadul râurilor dispărute, parcă ascunzându-se de vânturile ce suflă cu putere mai tot timpul anului. Turmele de oi sau de capre cocoțate pe povârnișuri o iau la sănătoasa, speriate, ori de câte ori se ivește vreun monstru cu elice, spre disperarea ciobanilor. Dunărea e maiestuoasă la Ostrov. Trece cu pas lin, printre maluri, visând la Sfânta Minune de la Dervent și la Trophaeum Traiani. Puțini sunt românii și străinii care au descoperit frumusețea Dobrogei de sud-vest. Unii au admirat-o de jos, străbătând-o la pas; alții, de sus, prin hubloul avionului sau elicopterului. Toți au rămas cu sentimentul măreției pe care numai un ținut iubit de Dumnezeu o poate avea, dar și cu regretul că lumea îl ignoră. Un proiect îndrăzneț„Ce-ar fi să punem în valoare darurile naturii și istoria acestor meleaguri? De ce să nu organizăm câteva trasee turistice?” - și-au spus primarii comunelor Ostrov și Adamclisi. Și astfel s-a născut proiectul „Visul Împăratului Traian”.În ce constă acesta, am aflat cu prilejul conferinței de presă organizată ieri, la hotelul „Carol”, din Constanța, și prezidată de ing. dr. Niculae Dragomir, primarul comunei Ostrov. Printr-un parteneriat între unitățile administrativ teritoriale Ostrov și Adamclisi, cu finanțare europeană și de la guvern, vor fi promovate două trasee turistice tematice: Mangalia - Adamclisi - Ostrov și Constanța - Adamclisi - Ostrov. Punctele de atracție vor fi peisajul și satul dobrogean, rezervațiile naturale - Pădurea Hagieni, Esechioi și Canaraua Feti -, vestigiile istorice - Monumentul și Cetatea Tropaeum Traiani, Cetatea Păcuiul lui Soare, Cetatea Durostroum -, locurile sfinte - Mânăstirea Dervent‚ Mânăstirea și Peștera Sfântul Andrei.Proiectul se întinde pe o perioadă de 24 luni și constă într-o campanie de promovare prin intermediul a 900.000 de pliante și 3.000 de broșuri, un film de animație 3D despre Cetatea Adamclisi, 10 panouri informative, o expoziție foto itinerantă. Valoarea lui se ridică la 529.098,84 lei, din care 362.687,35 lei sunt fonduri europene. Scriitorul Ovidiu Dunăreanu, fiu al Ostrovului și autor al mai multor volume de proză dedicate Dobrogei, a adus, în susținerea proiectului, forța cuvântului care reclădește lumea, punându-i în valoare magia și misterele: „De pe dealul Ostrovului, vezi farmecul Dunării, Silistra, necuprinsul Bărăganului și podișul dobrogean; iar când privești cerul, vezi chipul lui Dumnezeu!” Cristian Bărhălescu, reprezentantul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, a condus discuția spre zona prozaică, pragmatică: infrastructura și suprastructura necesară susținerii acestui proiect turistic - căi de acces, hoteluri, locuri de campare pentru rulote, restaurante și hanuri, debarcadere, puncte de informare, materiale de prezentare în limbi de circulație internațională, care să cuprindă poveștile și legendele acestor meleaguri, tabere pentru copii.În cadrul dezbaterilor, a reieșit că sunt în pregătire mai multe proiecte pentru dezvoltarea zonei, unele cu finanțare europeană, altele susținute de investitori particulari: amenajarea a trei porturi de la Dunăre, un hotel, un restaurant, o pensiune cu un punct de agrement ecvestru, un centru transfrontalier de enologie și viticultură. Am plecat de la conferința de presă cu sentimentul că Dobrogea se trezește din somn, că începe să fie conștientă de frumusețea sa și e dornică să o arate întregii lumi. Mi-am spus, uite că avem primari, consilii locale și investitori care o înțeleg și o iubesc, care vor să facă ceva pentru ea. Sunt convins că vor izbândi în proiectele lor și că, nu peste mult timp, „Visul Împăratului Traian” va concura de la egal la egal cu Dracula, în ofertele agențiilor de turism.