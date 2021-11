Visul de a câştiga mai bine se materializează departe de casă. Merită sacrificiul?

„Am plecat în urmă cu trei ani pentru că nu mă mai descurcam cu banii. Aveam un salariu minim pe economie şi lucram ca vânzătoare şi câte 10 ore pe zi. Chiar dacă am un băiat clasa a patra, mi-am luat inima în dinţi şi am plecat la invitaţia unei prietene în Olanda. Acum lucrez într-un depozit, am un program de fix de opt ore pentru care sunt plătită cu 10 euro pe oră. Dacă vreau şi pot să muncesc suplimentar pot câştiga bani în plus. După trei ani am toată familia cu mine, şi soţul şi băiatul şi animalul de companie şi suntem fericiţi”, ne-a povestit Claudia Dobre, o constănţeancă ce a ales să muncească în străinătate.