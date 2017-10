„Vista Mar“ deschide sezonul de croazieră în portul Constanţa

„Vista Mar“ deschide sezonul de croazieră în portul Constanța

Portuarii, tour-operatorii și administratorii obiectivelor turistice au de ce să se bu-cure. O afacere pregătită o iarnă întreagă ia startul în acest week-end. Sezonul navelor de croazieră, în portul Constanța, este deschis, pe 9 aprilie, de pasagerul „Vista Mar”, sub pavilion Italia, a anunțat Compania Națională Administrația Porturilor Maritime. Nava sosește la ora 8 și face o escală de 11 ore în portul românesc. „Vista Mar” are o capacitate de 300 de pasageri. Programul de pasagere continuă cu nava maritimă „Kristina Katarina”, sub pavilion Finlanda, care este așteptată pe 12 aprilie. Turiștii finlandezi fac un circuit de o săptămână în porturile de la Marea Neagră, cu escale în Turcia, Bulgaria, România și Ucraina. Pe 14 aprilie, „Vista Mar” revine la Constanța, iar pe 28 aprilie va acosta nava „Costa Alegra”, aparținând companiei „Costa Crociere”. În acest sezon de croaziere, se estimează că numărul turiștilor sosiți în portul Constanța va crește cu 10% față de anul 2010.