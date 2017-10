Viscolul a blocat operarea a 38 de nave şi a zeci de barje în porturile maritime (galerie foto)

Viscolul a blocat operarea a 38 de nave și a zeci de barje în porturile maritime (galerie foto)

Este ora 10 și la țărmul mării e prăpăd. Vântul pare o fiară dezlănțuită, iar marea a turbat. Viitura ninsorii a rupt zăgazurile cerului. Viscolul a luat lumea în stăpânire și o terorizează. Industria portuară este blocată. Încă de joi, după amiază, manevrele navelor din porturile Constanța, Midia și Mangalia au fost suspendate. Căpităniile au avertizat navele să se pună la adăpost în porturi sau să se îndrepte spre larg. Măsurile de siguranță au fost menținute vineri dimineață, când „meteorul”, cum îi spun marinarii buletinului meteorologic, indica: vânt dinspre N - NV, de forța 7 pe scara Beaufort; mare de gradul 4 - 5 la coastă și 6 - 7 în larg; vizibilitatea uneori sub o milă, din cauza ninsorii. Cinci nave au fost nevoite să-și amâne intrarea la operare în portul Constanța și să aștepte în radă. Este vorba de: vrachierul „Kotor”, care urmează să încarce 26.000 tone de porumb; „Maersk Kensington”, un colos de 299,5 metri lungime, care a adus 11.811 containere și va încărca alte 12.988; cargoul „Fritz”, care va prelua 23.865 tone de semințe de floarea soarelui; petrolierul „Cape Benat”, care are în tancurile de marfă 30.000 tone de motorină, „Erria Julie”, venită să încarce 4.200 tone de uree. În asemenea condiții atmosferice, manevra de acostare ar fi extrem de riscantă pentru nave, port, remorchere și piloți. „În caz că se solicită intrarea unei nave la adăpost în rada interioară sau dacă, în incinta portului, se desprind barje din legături, putem admite manevrele necesare. Dacă vântul va scădea sub forța 7, vom ridica interdicția. Prognoza meteo indică o ameliorare a condițiilor atmosferice spre sfârșitul zilei” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Alexandru Mezei, directorul Căpităniei Zonale Constanța. Ieri, în danele de operare se aflau 36 de nave și 65 de barje la Constanța și alte 2 nave la Mangalia. Încărcarea și descărcarea lor în asemenea condiții este dificilă, riscantă. Au existat și excepții, acolo unde gradul înalt de mecanizare a permis sau unde condițiile contractuale au impus. În prima parte a zilei, în terminalul „Comvex”, s-a lucrat la descărcarea a 74.786 tone de cărbune cocsificabil de pe nava „Tai Progress”, la „Socep” - la încărcarea a 10.763 tone de bare din metal, pe nava „Federal Polaris”, iar la „Oil Terminal” - la descărcarea câtorva barje. În rest, munca docherilor și mecanizatorilor s-a limitat la încărcarea - descărcarea mărfurilor din vagoane și mijloace auto și la activități în spațiile de depozitare. Pierderile înregistrate de economia portuară din cauza viscolului sunt considerabile, dacă ținem seama că, în medie, sunt operate 130.000 tone de mărfuri pe zi.