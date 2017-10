Viorel Panait acuză conducerea CNAPMC că dezinformează opinia publică

Printr-un comunicat de presă, consiliul de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța face câteva precizări „pentru o bună și corectă informare a opiniei publice”.Prima se referă la master planul portului Constanța și se arată că discuțiile despre necesitatea lui au fost inițiate în ședința CA din data de 28 mar-tie 2011.Făcându-se referire la o înregistrare audio, aflată în arhiva secretariatului CA, se arată că printre membrii con-siliului care au dezbătut subiectul master planului se afla și Viorel Panait, președinte al Organizației Patronale „Operatorul Portuar”: „Viorel Panait și-a dat acordul pentru demararea procedurii privind contractarea master planului și a arătat că utili-zarea terenului portuar trebuie să fie echidistantă pentru binele public.”O altă referire este la ședința CA din septembrie 2012: „Ac-tualizarea tuturor tarifelor prac-ticate de către APMC a fost adoptată și cu votul lui Viorel Panait, membru CA și pre-ședinte al Organizației Opera-torul Portuar”.Ultima precizare vizează ședințele CA din 16 iulie 2012 și din 6 august 2012: „Totodată, contractele tip agent și armator și contractele de prestare a serviciilor de pilotaj și de re-morcaj ale navelor maritime în porturile Constanța, Midia și Mangalia au fost aprobate și cu votul lui Viorel Panait, membru CA și președinte al Organizației „Operatorul Portuar.”În finalul comunicatului se spune: „Considerăm că Orga-nizația Patronală „Operatorul Portuar”, prin prezența președintelui Viorel Panait, a participat și a fost de acord cu demararea master planului portului Constanța și a celorlalte măsuri adoptate în consiliul de administrație al CN APM SA.”Răspunzând „precizărilor” CNAPMC, Viorel Panait a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber” următoarele:„Comunicatul CNAPMC de-zinformează opinia publică. Eu am participat la concursul de selecție pentru funcția de administrator, prevăzut de OUG nr. 109/2011, în calitate de persoană fizică, nu de președinte al Organizației Patronale „Operatorul Portuar”. Nici nu se putea așa ceva. A se susține că Organizația Patronală a fost de acord cu măsurile administratorilor CNAPMC, prin simplul fapt că eu mă aflam acolo, este o dezinformare. Evident că am fost de acord cu necesitatea master planului. Orice port are nevoie de strategii de dezvoltare. Nu necesitatea strategiilor este discutabilă, ci conținutul lor. În calitate de administrator am fost de acord cu actualizarea tarifelor, dar numai cu rata inflației. Era legal să procedez așa, întrucât repre-zentam interesele CNAPMC. În ceea ce privește contractele la care se face referire, m-am opus întotdeauna clauzelor abuzive. Spre exemplu, am fost împotriva propunerii prin care agenții economici portuari urmau să fie obligați să încheie polițe de asigurare pentru terenul de sub activele lor. Le-am spus colegilor din CA că este o mă-sură abuzivă, care nu poate fi suportată de operatori. Discu-țiile pe această temă au durat vreo șase luni. Menționez că atunci când se luau hotărâri care priveau și compania Comvex, al cărei președinte sunt, m-am abținut întotdeauna. Mi-am dat demisia din CA al CNAPMC pentru că nu eram de acord cu modul de lucru din acest organism.”