Vinzi sau închiriezi locuinţă? Eşti obligat să ai certificat de performanţă energetică

Vinzi sau închiriezi locuință? Ești obligat să ai certificat de performanță energetică

Veste cum nu se poate mai proastă pentru constănțenii care au de gând, de acum înainte, să vândă sau să închirieze un apartament sau o casă. Niciun proprietar nu mai poate face vreo tranzacție fără un certificat de performanță energetică, asta ca urmare a prevederilor care au intrat în vigoare la sfârșitul săptămânii trecute.Noile reguli în privința certificatului de performanță energetică au fost stabilite recent, prin Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și com-pletarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283, din 20 mai 2013, și care a intrat acum în vigoare.Potrivit noilor dispoziții, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar. Legea nr. 159/2013 stabilește, de asemenea, că toate contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără prezentarea certificatului sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului Civil.Certificatul de performanță energetică este un document tehnic cu caracter informativ care atestă performanța energetică a clădirii, precum și încadrarea clădirii într-o clasă de performanță energetică. Mai precis, într-un certificat de performanță energetică sunt detaliate caracteristicile construcției și ale instalațiilor aferente acesteia (încălzire, apă caldă de consum, climatizare, ventilare mecanică și iluminat artificial) rezultate din analiza energetică și termică, fiind valabil zece ani de la data eliberării.Certificatul energetic se elibe-rează doar de către auditori ener-getici pentru clădiri, atestați tehnico-profesional în condițiile legii.Aproape 60 de auditori, în ConstanțaPână pe data de 8 iulie 2013 au fost atestați 1.387 de auditori energetici, potrivit site-ului Ministerului Dezvoltării Regionale și Adminis-trației Publice. Cei mai mulți auditori energetici au fost atestați în București (403) și județele Timiș (128), Iași (65), Cluj (56) și Con-stanța (57).În certificatul de performanță energetică a clădirii sunt cuprinse date privind consumul de energie al unei clădiri sau al unei unități de clădire. Performanța energetică a clădirii se exprimă printr-o notă, de la 1 la 100, care este cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficiență energetică mai ridicată. Totodată, performanța energetică se exprimă prin încadrarea într-una din cele șapte clase, de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de până la 125 de kWh/mp/an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum, respectiv de peste 820 kWh/mp/an.Cine nu are nevoie de certificat energeticCertificatul energetic este ne-cesar pentru locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri ale instituțiilor de învățământ, spitale, hoteluri și restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de comerț sau alte tipuri de clădiri consu-matoare de energie, clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice.Certificatul nu este necesar pentru clădiri și monumente prote-jate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, deoarece acestora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior.De asemenea, documentul nu este necesar pentru clădiri folosite ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios, pentru clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la doi ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie, pentru clădiri reziden-țiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de patru luni pe an, pentru clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați.Consum de energie aproape egal cu zeroNoua lege impune obligativitatea analizării introducerii sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea clădirilor noi, cât și în cazul renovării majore a clădirilor existente. Investitorii și proiectanții vor trebui să ia toate măsurile ca, începând din 31 decembrie 2020, clădirile noi să aibă consum de energie aproape egal cu zero.Câteva sute de leiCertificatele energetice nu sunt însă chiar ieftine. De exemplu, un apartament cu patru camere îl costă pe proprietar undeva la 500 de lei, pe când cei cu vile trebuie să scoată din buzunar peste 700 de lei. Prețurile depind însă de fiecare evaluator și, bineînțeles, de suprafața locuinței.