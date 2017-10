Vine viitura! Acum se vede rolul Canalului Dunăre - Marea Neagră în prevenirea inundaţiilor

2

Am vazut rate fericite

Lista dezastrelor ecologice expusa sumar de tine,poate continua.Sa mai amintim cateva:1-insule de agrement in largul marii(autor Mazare &Co).Soseaua de coasta, proiect fara un studiu economic si de mediu.(autor Mazare &Co).Dar cel mai grav este urmatorul.In februarie 2013,primarul Radu Mazare a solicitat ministrului Mediului, Rovana Plumb, scoaterea Lacului Siutghiol de pe lista siturilor Natura 2000, pentru ca administratia locala sa poata investi in dezvoltarea turistica a zonei(la fel si cu Lacul Tabacarie).Aici,ratele salbatice traiesc in deplina armonie cu zgomotul salupelor lui Mazare.Lacul Siutghiol a fost lotizat de primarie.O zona este repartizata ratelor salbatice si o alta zona este repartizata manelelor.Daca prima zona este folosita de rate pentru cuibarit zona lui Mazare este tot un cuibusor,cuibusor de nebunii.Viva Natura 2000 ! Pasarile aflate in zbor,au primit de la Mazare o harta a lacului si instrumente precise de navigatie aeriana.Ahaa...! Priveste ratoiule ! Acolo-i cuibul nostru ! Prima casa si primul cuib repartizat de Mazare.Uite o rata fericita.