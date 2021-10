Vine criza alimentară? „Nu știm ce prețuri vor fi săptămâna viitoare!”

„Se tot vorbeşte despre criza alimentară, dar până acolo putem vorbi de o criză umană. Nu ne mai pasă de cel de lângă noi. Cumpărăm în nesimţire mai mult decât am avea nevoie, fără să mai ținem cont să-i lăsăm şi celui care vine în urma noastră o pungă de ceva, că nu mănânc cu zece guri şi nu am nevoie de 10 pungi de făină, decât dacă vrem să comercializăm la preţ de criză, peste un timp. Trebuie să ne păstrăm umanul din noi şi să nu ne pierdem esenţa divină, să nu uităm să fim oameni”, a adăugat specialistul.





Constănţenii au început iar să-şi facă provizii, magazinele mici, de cartier, nemaiputând să facă faţă cumpărăturilor compulsive. Rafturile sunt goale şi produsele de bază, cum ar fi ulei, zahăr sau făină lipsesc de multă vreme. Teama zilei de mâine şi mai ales foamea i-a făcut pe mulţi să cumpere în neştire produse alimentare. La raionul de făinoase dintr-un magazin al unui retailer de cartier, o doamnă îşi umpluse coşul cu pungi de făină, pesmet, griş şi orez, de zici că vine sfârşitul lumii. Întrebată fiind de ce a golit raftul, a răspuns cu sinceritate, că „nu s-a vaccinat şi nici nu se va vaccina, iar dacă nu va mai avea voie să iasă din casă, măcar să aibă provizii”. Situaţia s-a repetat a doua zi într-un alt magazin care nu mai avea produsele amintite. Am întrebat un angajat ce se întâmplă şi răspunsul a fost: „De teama scumpirilor. Lumea cumpără acum că nu se ştie ce preţuri vor fi săptămâna viitoare, mai ales că de la zi la zi preţurile se majorează într-un ritm ameţitor. Azi iei pâinea cu doi lei, şi mâine se scumpeşte cu 30 de bani. Nu mai eşti sigur de nimic”, a spus mâhnit un lucrător comercial care a vrut să rămână anonim. O altă problemă ar putea fi pe lanţul de aprovizionare. Săptămâna trecută şoferii profesionişti de camioane protestau pe fondul nemulţumirilor cauzate de noile impozite decise de Guvern. Poate şi acest aspect să îngreuneze transportul mărfurilor către magazine. Cert este că oamenii se întreabă ce se întâmplă de nu mai găsesc produsele căutate în rafturi.Ca şi la instaurarea primei Stări de Urgenţă, în martie 2021, când marile magazine au fost luate cu asalt de cumpărători speriaţi de ce va urma, acum se pare că, situaţia se repetă. Lucrurile nu vor sta chiar aşa dar întrebarea este, de ce să cumperi mai mult decât ai avea nevoie? Pentru mulţi, teama de COVID nu mai reprezintă nimic, iar coronavirusul a fost surclasat de frica scumpirilor accelerate. Se tot vorbeşte că va fi o iarnă a scumpirilor şi că preţurile o vor lua razna. De aici şi comportamentul oamenilor, care nu mai cumpără raţional, sunt egoişti şi iau tot ce prind pe raft. Am stat de vorbă cu un specialist în comportamente umane şi ne-a explicat de ce oamenii devin iraţionali şi nu mai sunt empatici cu alţii. „Disperarea, teama, mentalitatea primitivă asta s-a acutizat în pandemie. Cumpără de toate şi mult, chiar dacă nu le trebuie. Pe principiul mai bine să am în casă decât să am nevoie şi să nu am”, ne-a explicat Alexandra Toma, psiholog.