Vine automobilul cu hidrogen! Scăpăm de dictatura gazelor şi petrolului

Vine automobilul cu hidrogen! Scăpăm de dictatura gazelor și petrolului

Cercetarea științifică românească - săracă din punct de vedere material, dar bogată în resurse de creativitate - se numără printre cei ce pregătesc eliberarea omenirii de „dictatura hidrocarburilor”.Centrul de Cercetare și Dezvoltare a Sistemelor Biotehnice, din cadrul Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice (Universitatea Politehnică București) a inițiat un proiect de producere a etanolului din resturile de corzi de viță, ce rămân de la tăieri.Se știe că, în baza măsurilor adoptate la nivelul Uniunii Europene, bioetanolul a ajuns să înlocuiască 5% din carburanții arși în motoarele autovehiculelor. Dar producția noului combustibil a generat riscul sa-crificării culturilor destinate hranei umane și animale. Drept urmare, UE a limitat producția de biocombustibili din culturile agricole. În schimb, stimulează găsirea altor materii prime pentru fabricarea așa-numiților biocombustibili de generația a II-a.„Considerate un reziduu, resturile de corzi de viță sunt arse în câmp. Oamenii încearcă să scape de ele, iar noi propunem valorificarea lor eficientă. Am găsit parteneri din țările UE și urmează să definitivăm propunerea de proiect și să o depunem, pentru a trece prin mecanismul evaluărilor, pentru obținerea de fonduri europene, în cadrul programului „Orizont 20".Etanol se poate realiza și din resturile vegetale ce rezultă din toaletarea copacilor. Există însă o anumită dificultate. Fiecare specie vegetală trebuie evaluată separat, pentru a se stabili parametri tehnologici (presiune, temperatură, cantități de enzime). Se fac tehnologii pentru plop, pentru salcia energetică etc. Fiecare specie trebuie să aibă tehnologia proprie pentru a se obține cantitatea maximă de bioetanol - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul centrului de cercetări, conferențiarul univ. dr. Edmond Maican.Noua revoluție energetică a adus pe scenă autovehiculul electric ori cu hidrogen. Cercetătorii români se străduiesc să îi deschidă drum și în țara noastră.O serie de mari orașe ale Europei - Munchen, Londra, Barcelona, Oslo - au trecut, deja, la transportul pu-blic cu autobuze electrice alimentate cu hidrogen.„Stațiile de alimentare sunt implementate cu condiția să fie publice - relatează cercetătorul român. Uniunea Europeană merge pe o dezvoltare progresivă, de la transportul public, spre cel privat.Singurele țări în care nu există măcar o stație demonstrativă de alimentare cu hidrogen sunt România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Ungaria a făcut un pas; s-a apucat să construiască noile tipuri de autobuze.Noi am prezentat anul trecut, la Bruxelles, o propunere de proiect, prin care încercăm să stabilim o rută pentru realizarea infrastructurii necesare. De la Viena, unde există cea mai apropiată stație de hidrogen, să se ajungă la București. Urmează să se asigure patru astfel de stații pe coridorul paneuropean IV. Există însă o problemă, pe care am sesizat-o abia când am prezentat proiectul la Bruxelles. Marile companii implicate în astfel de proiecte, în cazul de față e vorba de Daimler (care are în exploatare, în Europa, autobuze electrice alimentate cu hidrogen), nu au prins România în strategiile lor. În schimb, putem colabora cu producătorul Van Hool, care are autobuze în orașele europene, ori cu Skoda. Aceasta a realizat un prototip anul trecut, care este în testare. Foaia de parcurs europeană prevede care sunt pași de făcut până în 2050, în direcția trecerii la autovehiculele electrice. Din 2015, începe vânzarea acestora.”Hidrogenul nu se folosește ca atare, a explicat Maican. Este transformat, într-o pilă de combustie, în energie electrică. Singurul reziduu îl reprezintă vaporii de apă.Hidrogenul se obține prin reformarea metanului (tehnologie cu un nivel de poluare foarte redus, can-titatea de CO2 rezultată fiind mult mai mică decât cea produsă prin arderea carburanților clasici în motoare) sau prin electroliză (o tehnologie „curată”, dar cu eficiența mai scăzută, de numai 74 - 75%).„Intrăm în epoca hidrogenului - spune dr. Edmond Maican. Eco-nomia se va mai baza pe gaze până în 2030, pentru că nu se poate face trecerea brusc.”Ion TIȚA-CĂLIN