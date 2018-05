Vinde 4.500 de mioare, pentru că i-au plecat ciobanii în Anglia!

6

Salariul minim in RO trebuie sa fie ca in orice alta tara UE

Cei care lucreaza in media, angajatii sau patronii, nu dau informatii despre firmele din celelalte tari de pe pamant. Ori nu cunosc fiind f slab pregatiti, ori intentionat tin sub tacere aceste informatii. Profitul de 30 la suta al unei firme din afara este considerat unul f bun. Patronii merg cu metroul la servici. (la tv ni s-a spus doar ca parlamentarii europeni folosesc metroul). Sau cu o masina care consuma mediu. La noi, nu cred sa existe vreun patron de firma care sa nu aibe un jeep acasa. Legislatia din RO nu este aliniata cu cea de afara. Nu este respectata. Din aceasta cauza ar fi bine ca RO sa fie inlaturata din UE pt ca drepturile angajatilor nu se respecta. De asemenea si in RO ar trebui ca salariu minim sa fie ca in tarile UE. Anul trecut era o discutie in acest sens in UE, dar media nu ne da si noua aceste informatii. Alta discriminare si nealiniere la legislatiile tarilor UE. Dar masonul de la BNR face politica masonilor lui frati din celelalte tari, nu face politica economica a RO. A marit salariile putorilor bugetari, dar a devalorizat leul pt toti romanii. Masonule, cei care nu-s bugetari, ce fac? Tu sau fiicata ati putea trai cu 1100 lei pe luna net? Vin alegerile pt europarlamentari. Sa nu veniti sa cereti voturi, atat va zicem. Daca vreti in parlamentul UE mai intai 2 luni sa TRAITI cu 1100 lei pe luna, apoi noi va vom vota cu drag. Daca nu nici sa nu va ganditi.