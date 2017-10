Vin vremuri grele pentru şantierele navale chineze şi sud-coreene

Vin vremuri grele pentru șantierele navale chineze și sud-coreene

Industria navală asiatică înregistrează o dinamică dramatică în acest an. În primele șase luni din 2015, șantierele navale din China au construit vapoare cu o capacitate totală de 18,53 milioane tdw, cu 6,3% mai mult decât în perioada de referință din anul precedent. Pe de altă parte au raportat scăderea comenzilor noi cu 72,6%. Contractele noi se ridică la 11,19 milioane tdw.În Coreea de Sud, Daewoo Shipbuil-ding & Marine Engineering înregistrează pierderi pentru al șaptelea an la rând, potrivit publicației Yonhap, pierderea totală ridicându-se la 1,76 miliarde de dolari.Daewoo Shipbuilding, unul dintre cei trei mari constructori de nave ai Republicii Coreea, împreună cu Hyundai Heavy Industries Co și Samsung Heavy Industries Co, suferă din cauza scăderii comenzilor noi.