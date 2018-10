Vin vremuri bune pentru scafandrii de la Marea Neagră!





40 de experți în domeniul scufundărilor și construcțiilor submarine, din 17 țări, au participat, în zilele de 11 - 12 octombrie 2018, la reuniunea anuală a European Diving Technology Committee, găzduită de hotelul „Ramada” din Mamaia. Trebuie precizat faptul că EDTC este un organism pan-european, al cărui rol principal este unificarea standardelor de siguranță a operațiunilor de scufundare în Europa.



Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației Naționale a Scafandrilor Profesioniști din România și al Blocului Național Sindical. Încă de la înființarea sa în (1973), EDTC și-a manifestat preocuparea pentru bunele practici în domeniul scufundărilor, oferind totodată o platformă de îmbunătățire a acestora.



În cadrul reuniunii de la Constanța au fost discutate probleme organizatorice, dar și teme specifice, precum: lansarea unui document de bune practici în domeniu, raportul privind standardele de competență pentru medicii care activează în cadrul companiilor de scufundări și construcții submarine. De asemenea, au fost prezentate rapoarte naționale din: Estonia, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, Elveția și Marea Britanie.



Prezența la eveniment a ministrului transporturilor, Lucian Șova, și a lui



Nicolae Dan Tivilichi, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Portuare, vine să demonstreze importanța acestei tematici pentru țara noastră.



În conferința de presă organizată cu acest prilej, Șova a precizat că ministerul are preocupări privind îmbunătățirea reglementărilor privind activitatea profesionistă de scufundare. El i-a dat asigurări președintelui BNS, Dumitru Costin, că, împreună cu partenerii sociali va elabora un proiect de act normativ modern, care să reglementeze această activitate. Necesitatea acestuia, a spus ministrul, este dată și de faptul că exploatarea gazelor din Marea Neagră și investițiile ce vor fi executate în portul Constanța vor duce la creșterea volumului de scufundări, de lucrări sub apă.



La rândul său, Nicolae Dan Tivilichi a subliniat faptul că investițiile și lucrările de reparații ce vor fi executate în portul Constanța vor avea nevoie de aportul scafandrilor, iar viitoarele reglementări vor da posibilitatea firmelor cu capital românesc să desfășoare acest gen de activități.



Șeful CNAPMC a ținut să remarce implicarea Ministerului Transporturilor în problematica dragajului pe Dunăre și determinarea părții bulgare să execute astfel de lucrări în zona sa de responsabilitate.



Tivilichi nu a scăpat prilejul de a anunța că traficul portuar a înregistrat o creștere de peste 10% față de anul precedent.



La rândul său, Dumitru Costin a subliniat interesul BNS privind îmbunătățirea cadrului legislativ național și european privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul scufundărilor. El a amintit faptul că, din inițiativa Blocului Național Sindical, a fost înființat un centru de formare a scafandrilor profesioniști, la Constanța, care a fost declarat ca fiind cel mai modern din Europa.



Răspunzând întrebărilor privind protestul transportatorilor rutieri, Șova a precizat: „Nu suntem unii împotriva altora, nu e vorba de un război. Proiectul de ordin de ministru introduce principiul liberei concurențe. Nu vizează excluderea nimănui de pe paiață. Până acum, această piață a fost închisă, iar criteriile de acces erau guvernate de o reglementare absolut neconcurențială, criticată de Consiliul Concurenței: aceea de vechime pe traseu. Dacă o firmă deține autorizările necesare poate face transport, de la București la Madrid, oricând. Niciodată în ultimii 15 ani și, în viziunea unora, nici de acum încolo, n-ar trebui ca o firmă, alta decât cea care face, în prezent, transport de la București la Urziceni, să mai poată face acest lucru. Nu este normal ca statul să impună condiții de calitate a serviciului. Acestea trebuie să fie generate de exigența pieței. Persoana care dorește să meargă cu un autobuz trebuie să aibă posibilitatea să aleagă clasa de confort, prețul și alte facilități, cum ar fi rezervări on-line, servicii de bagaje, calitatea autogării. Există foarte multe cazuri de supraaglomerare a mijloacelor de transport, generate de dorința operatorilor de a-și optimiza profitul. Exclusivitatea, lipsa concurenței generează astfel de situații. Datoria statului este să dea posibilitatea călătorului să aleagă în funcție de calitatea și prețul transportului.”



Ministrul a precizat că regulamentul are în vedere și transportul de pasageri pe calea ferată. „În prezent se lucrează la pregătirea legislației pentru liberalizarea acestuia. Începând cu data de 1 iulie 2019, consumatorii români vor găsi o ofertă mai largă de transport pe calea ferată.”



La rândul său, BNS este de acord cu liberalizarea transportului de călători. „România a rămas în acest format toxic pentru cetățeni, al monopolurilor. Multe dintre ele sunt controlate politic. Sunt firme de transport local care au pus mâna pe niște trasee și sunt susținute politic. Sunt activate ori de câte ori este nevoie; în perioadele electorale își fac treaba în folosul stăpânilor politici. De-a lungul anilor, am luat act de războaiele locale, între diverse firme, cu diverși susținători politici. Gestul pe care îl face ministrul transporturilor de a liberaliza piața serviciilor este binevenit”, a declarat Dumitru Costin.





