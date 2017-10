Viitorul navigatorilor români e în pericol!

4

Cadeti

HAi sa fim sinceri, domnule CLC, nici in trecutul comunist nu eram foarte bine pregatiti. Nu cunosteam limba engleza pentru ca nu o studiam, doar invatam expresiile strict necesare . Noi vorbeam intre noi in romaneste. Si atunci, ca si acum, erau unii care nu stiau sa puna un punct pe harta dar sa nu vorbim de exceptii. Trebuie sa recunaostem ca prin practica pe navele noastre grele am invatat ceea ce in scoala nimeni nu te invata. Iar acum nu mai ai unde. Asta e problema. Si atunci copiam, si atunci erau pile si se trecea examenul, si atunci erau studenti bota. Am uitat si retinem ceea ce vrem. Eu nu am uitat chiar daca acum mi se pare ca sunt cel mai bun comandant. Am vazut filipinezi care nu tinuse in viata lor un compas in mana, am vazut indieni cadeti care nu stiau care este tribordul si care babordul. Am avut rabdare cu ei si in final am fost multumit. Dar nu i-am luat la misto, si nu i-am trimis acasa. In 2009 mi-a venit un ofiter roman destul de tanar dar am ramas uimit cand am vazut ca se pricepe si este asa de "smart" . M-am mandrit ca puteam avea incredere deplina in el desi nu avea experienta decat de trei ani pe tancuri. Am avut un cadet german care nu se deosebea mult de cei cu care lucrasem, dar era serios, capabil si invata foarte repede. Ce e de facut? Urmeaza