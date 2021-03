„Viitorul construcțiilor” - eveniment online dedicat companiilor din sectorul imobiliar

Companiile sunt invitate, de asemenea, să asiste la Congresul de la Viena privind construcția durabilă – BauZ, care are loc în perioada 24-25 martie 2021. Companiile care se înscriu la Future of Building 2021 (#futureofbuilding2021) beneficiază gratuit de participarea la conferință. Limba conferinței este engleza. Conferința are loc online și va fi difuzată de la Viena, care este considerată un exemplu de bună practică globală pentru soluții de tip smart city și simbioza patrimoniului istoric cu arhitectura modernă („verde”), precum și soluții de înaltă tehnologie.





Vor fi abordate următoarele subiecte: Smart City Vienna, planificare urbană modernă; clădiri inteligente și conectate; noi metode de construcție și robotică; materiale noi de construcție / componente și ansambluri; eficiență energetică; arhitectură durabilă și verde; construcții din lemn; materiale naturale și cu emisii zero; drumuri și tuneluri, infrastructură de trafic; automatizare inteligentă pentru casă și casă; digitalizare și VR; renovare modernă în interiorul orașului; locuințe sociale și accesibile.





Înregistrările se pot face online până pe 18 martie 2021 la: https://fob2021.b2match.io.





Pentru mai multe informații legate de participare și înregistrare, doritorii de pot adresa Centrului Enterprise Europe Network Constanța din cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, la e-mail: een@ccina.ro, telefon: 0241550960.





Participanții vor avea oportunitatea de a afla despre cele mai noi tehnologii și materiale, de a împărtăși noi idei de proiecte și de a găsi parteneri de cooperare internațională pentru noi oportunități de afaceri.