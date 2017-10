Viitorii ofiţeri de marină, într-un program de voluntariat la Seamen’s Club

Viitorii ofițeri de marină, într-un program de voluntariat la Seamen’s Club

Sindicatul Liber al Navigatorilor și Universitatea Maritimă din Constanța au organizat un program de voluntariat pentru studenți. Serii de doi până la patru studenți vor participa, timp de două săptămâni, alături de liderii SLN, în cadrul SeamenŽs Club, la organizarea programului echipajelor de pe navele străine, care vizitează portul Con-stanța.„Voluntarii vor avea prilejul să cunoască navigatori străini, să discute cu ei, să se informeze în legătură cu viața pe mare, cu diverse aspecte ale navigației” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul SLN.Sindicatul are în vedere organizare, în următoarele săptămâni, a unor acțiuni de informare în rândul studenților din instituțiile de învățământ marinăresc. În cadrul lor, va fi difuzat filmul documentar „Dark Side of Black Sea - Seafaring in substandard vessels” (Partea întunecată a Mării Negre - navigând pe vapoarele sub standard).Filmul este o analiză critică a shipping-ului din această zonă a lumii. „Disecția” scoate la lumină o flotă - tumoare, dominată de nave uzate fizic și moral, sub standardele tehnice internaționale, îmbătrânite, adevărate coșciuge plutitoare.Documentarul prezintă mărturii cutremurătoare despre mafia din shipping-ul acestei zone. Eroii filmului sunt: marinarii scăpați din naufragii, care și-au văzut colegii pierind în valurile Mării Negre; părinții, soțiile și copiii marinarilor dispăruți sub ape, cărora le-au secat ochii de prea multe lacrimi vărsate; navigatori de pe coșciugele plutitoare, neplătiți cu lunile, care vorbesc cu durere despre familii rămase acasă, fără mijloace de existență; victime ale accidentelor de muncă pe mare, mutilați și fără nicio compensație bănească, pentru care moartea ar fi o izbăvire; lideri de sindicat care arată cu degetul spre autoritățile naționale care nu fac nimic pentru marinari.„În cadrul acestor întâlniri, vom vorbi cu viitorii ofițeri despre contractele colective și individuale de muncă, despre clauzele lor, despre protecția socială a navigatorilor, despre relele practici de pe piața forței de muncă, despre solidaritate și rolul ei în apărarea intereselor navigatorilor, despre SLN și ITF, despre mișcarea sindicală mondială, despre Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006, despre multe alte lucruri care nu se învață în facultate, dar de care navigatorii se lovesc în cariera lor profesională” - a declarat liderul SLN.