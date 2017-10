Viile Murfatlarului au dat o producţie de 21.000 tone de struguri

An bun pentru viticultori

Viile Murfatlarului au dat o producție de 21.000 tone de struguri

Viticultorii au dat lovitura în acest an. În timp ce culturile de cereale au fost grav afectate de seceta cruntă, viile au dat rod mai bogat decât în alți ani. Recoltele sunt mai mari, iar strugurii, mai dulci. La Murfatlar, se estimează că, de pe cele 3.000 ha plantate cu vie, se va obține o cantitate de 21.000 tone de struguri, a declarat, Cosmin Popescu, administratorul societății. Productivitatea de 7 tone de struguri la hectar este un motiv de satisfacție, având în vedere că mulți dintre viticultorii dobrogeni își freacă mâinile de bucurie pentru producțiile de 5 tone pe hectar, obținute în acest an. Primele vinuri ale anului s-au limpezit și, din rezervoarele uriașe, trec în butoaiele stivuite în beciurile Murfatlarului. Se odihnesc, un timp, între doagele de stejar românesc. Bun mai este lemnul acesta pentru băutura lui Bachus, din moment ce și străinii îl cumpără, să-și facă butoaie pentru vinurile lor. Linia de îmbuteliere are mult de lucru. Scoate 150.000 de sticle pe zi. În curând, i se va adăuga alta nouă, în care s-au investit 1,1 milioane euro. Capacitatea cotidiană de îmbuteliere a Murfatlarului va crește la 250.000 de sticle. Producția anuală de vinuri este de 16 milioane de sticle de 0,75 litri, precizează Cosmin Popescu. România este principalul cumpărător al vinurilor de Murfatlar. 80% din producție este destinată pieții interne. Diferența de 20% ajunge în 15 țări. Statele Unite sunt principalul importator. Le urmează Israelul. În topul piețelor pe care se exportă vinurile de Murfatlar, au poziții tot mai înalte Italia și Spania. Cererea a crescut pe măsura ce comunitățile de români din aceste țări au devenit tot mai puternice. Nordicii Europei au prins, și ei, gustul Murfatlarului, iar Hong Kong-ul le calcă pe urme. Desigur, cele peste 160 de medalii obținute în competițiile internaționale, dintre care 27 au fost câștigate în 2007, reprezintă o carte de vizită impresionantă pentru vinurile de Murfatlar. Dar nicio carte de vizită nu cucerește, singură, piața, dacă nu te lupți să intri pe ea și să o câștigi. Murfatlarul are ambiția de a ajunge să fie căutat pe cele mai mari două piețe de consum ale lumii: China și Rusia. Cu certitudine că va reuși. Întrebarea este cât de repede o va face și cu ce profit. Primul pas în China, l-a făcut pătrunzând în magazinele și restaurantele din Hong Kong. În 2006, Murfatlarul a avut o cifră de afaceri de 36 milioane euro. Anul acesta se estimează un nivel de 42 milioane euro. Cum a reușit să facă un asemenea salt, în condițiile menținerii suprafeței cultivate? Prin întinerirea viilor, astfel încât acestea să fie tot mai productive, susține Cosmin Popescu. În acest an au fost replantate 115 hectare de vie, investiție ce se ridică la 1,7 milioane euro. În anul viitor, vor fi replantate alte 220 hectare. 