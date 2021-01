VIDEO / Cine se face vinovat de moartea lebedelor din portul Constanța?

Acesta ne-a declarat:



- În urma unui articol de presă, am fost sesizat că în dana C a șantierului naval sunt trei lebede moarte (Trebuie să știți, stimați cititori, că, de zeci de ani, numeroase lebede vin să ierneze în portul Constanța, fiind atrase de hrana pe care o găsesc din belșug: cerealele și pleava care se împrăștie, din belșug, pe platforma portuară și în bazinul portuar, în timpul operațiunilor de încărcare a grânelor în silozuri și pe nave.) Miercuri, 6 ianuarie 2021, am descoperit patru lebede moarte, dar n-am apucat să le scoatem din apă. Din necunoștință de cauză, nu am anunțat nicio autoritate despre acest lucru. Ieri dimineață, reprezentanții Gărzii de Mediu și ai Apelor Bazinale Dobrogea Litoral au efectuat un control la SNC și au preluat probe din apa danei C. De asemenea, una dintre lebedele moarte a fost trimisă la Direcția Sanitar Veterinară pentru a se constata cauza morții. Între timp, alte trei lebede au murit. Pentru neanunțarea autorităților competente despre moartea lebedelor, am fost amendați. Urmează să studiem procesul verbal înainte de a-l semna.





- Bănuiți care este cauza morții lebedelor?



- Nu pot face nicio afirmație. Așteptăm rezultatele de la Direcția Sanitar Veterinară, pentru a informa corect opinia publică.



În timp ce discutam, vântul aducea valuri de pleavă de cereale de la silozurile companiei United Shipping Agency, aflate gard în gard cu SNC. I-am atras directorului atenția asupra fenomenului.



- Începând cu lunile mai – iunie 2020, am făcut sesizări atât către United Shipping Agency, către Garda de Mediu și Administrația Portului Constanța. Garda de Mediu ne-a răspuns că a sancționat compania USA. Noi am cerut să se întrerupă acest tip de poluare, având discuții inclusiv cu reprezentanții USA. Aceștia ne-au declarat că au demarat un program de investiții, dar din cauza pandemiei l-au stopat. Au luat, totuși, câteva măsuri: au întins niște plase, pe care vântul, deja, le-a distrus și folosesc două tunuri cu apă. Dar după cum se vede cu ochiul liber aceste măsuri sunt ineficiente.





- Domnule director, eu știu că cerealele trimise la silozuri, pentru a fi transportate pe mare sunt tratate cu diverse substanțe menite a combate dăunătorii: insecte și rozătoare. Ar putea fi aceste substanțe cauza morții lebedelor?



- Este o posibilitate – a afirmat interlocutorul. În timpul zilei, lebedele se hrănesc din toate danele în care sunt silozuri, iar noaptea vin să se odihnească în dana C a SNC, unde nu le deranjează nimeni, nefiind manevre de nave. E posibil să se fi otrăvit cu grânele din silozuri, dar trebuie să vedem ce spun analizele.



Am privit apa limpede, clară a danei șantierului, pe care pluteau vreo zece lebede și mai multe rațe sălbatice. Curios l-am întrebat pe director:



- Șantierul verifică, din când în când, calitatea apei din acvatoriu?



- Conform programului de mediu, trimestrial se iau probe de apă și de aer, care sunt analizate de un laborator independent. Rezultatele sunt transmise Gărzii de Mediu, Agenției de Mediu, Apelor Române, tuturor autorităților competente. Până în prezent, n-am avut niciun caz de depășire a valorilor de mediu admise. Ultimele analize au fost efectuate în luna decembrie 2020, după Crăciun.







- Deci, domnule director, având în vedere calitatea apei din acvatoriul SNC, cel mai probabil este ca lebedele să se fi otrăvit, mâncând la silozuri. După care au murit în curtea șantierului.



- Este posibil! Inclusiv reprezentanții Gărzii de Mediu și ai Apelor Române, care au fost astăzi în SNC, nu au semnalat, vizual, nicio problemă privind apa. În plus, au recoltat mostre pentru analiză. Vom informa opinia publică asupra rezultatelor. În ceea ce privește lebedele care continuă să vină și să moară la noi, am convenit cu Garda de Mediu ca, la finalul fiecărei zile, să o informăm. În plus, am fost informaţi că avem obligația să adunăm cadavrele și să le ducem la un incinerator autorizat.



Stimați cititori, ziarul „Cuget Liber” îi solicită Gărzii de Mediu Constanța să extindă controalele la operatorii de cereale din port. Responsabilitatea Gărzii de Mediu nu este să-i sancționeze pe agenții economici portuari care s-au trezit cu lebede moarte în curte și n-au știut că trebuie să informeze autoritățile. Rolul său este acela de a descoperi cauza morții lebedelor, de a identifica poluatori și de a stopa fenomenul.





Așteptăm ca Garda de Mediu să informeze opinia publică asupra măsurilor pe care le are în vedere pentru salvarea lebedelor de la moarte.





