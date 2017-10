Victor Ponta explică de ce avem nevoie de FMI

Premierul Victor Ponta a adus clarificări referitoare la: „cum e cu instituțiile internaționale, Comisia Europeană, Fondul Monetar Inter-național și Banca Mondială, că ei ne fac bugetul sau că noi facem ce spun ei”. Astfel de acuzații la adresa reprezentanților FMI, au fost făcute de colegii săi de alianță chiar în timpul negocierilor cu delegația prezentă la București.„Vă anunț de pe acum, nu este așa. În ce sens? Nu ne obligă nimeni, putem spune că nu mai avem acord, putem să nu respectăm nimic din ceea ce le-am propus, avem și suntem membri ai Tratatului de guvernanță fiscală care ne obligă, la fel ca pe toate țările europene, să avem o limită a deficitului - și vreau să vă spun că în 2012, an electoral și an cu multe probleme, e prima dată după 2007, când ieșim din procedura de deficit excesiv, suntem sub 3%. Vreau să mă ajutați să explic încă o dată ce înseamnă asta: înseamnă că următoarelor guverne și următoarelor generații le lăsăm mai puțini bani de restituit. Acum avem de restituit ce s-a împrumutat în 2009, nu putem spune că nu dăm banii înapoi pentru că au fost împrumutați de dl Boc sau de dl Băsescu, e vorba de România. Opțiunea noastră este, totuși, de a încerca, având acord cu instituțiile internaționale, să dăm un semn de stabilitate, să ne împrumutăm foarte ieftin… Anul acesta avem de refinanțat o datorie scadentă de 14 miliarde de euro, avem de finanțat un deficit de 3 miliarde de euro, din deficit 80% merge tocmai la finanțarea programelor europene. Gândiți-vă fiecare ca la propriul buget de familie și gândiți-vă că atunci când ai o înțelegere cu o mare bancă, care te garantează, practic, și garantează că ești un debitor serios, poți să-ți faci planuri pe termen mediu și lung. Altfel, dacă te duci din ușă în ușă și bați, dați-mi și mie niște bani, evident mulți te refuză și alții îți iau șapte piei de pe tine. Așa încât decizia noastră, de altfel anunțată de anul trecut, a fost aceea de a negocia mai bine, de a prezenta mai bine interesele noastre strategice și naționale, dar de a continua să avem o relație clară cu instituțiile internaționale “ - a explicat Ponta.