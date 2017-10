Vezi aici ce SALARII au cei care lucrează în instituţiile de stat!

Vezi aici ce SALARII au cei care lucrează în instituțiile de stat!

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Salariul mediu din cel puțin 10 instituții publice din România depășește 1.000 de euro net pe lună, potrivit unei analize REALITATEA.NET. Cele mai mari salarii se plătesc la Ministerul Afacerilor Externe, iar printre cele mai mici la Administrația Prezidențială.Potrivit analizei jurnaliștilor de la Realitatea.net, TOPUL SALARIILOR în instituțiile de stat este următorul:1. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) – 8.414 leiCheltuielile de personal au crescut la MAE cu 13 mil. lei la prima rectificare bugetară din 2012. Pe lângă salariile de bază în valoare de 177 mil lei, funcționarii de la Externe au mai primit sporuri în valoare de 8 milioane lei.2. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) - 7.956 leiCheltuielile de personal ale CSM de la bugetul de stat au fost suplimentate de la 44,4 la la 48,4 mil. lei la prima rectificare bugetară din acest an. Și numărul de posturi finanțate de la bugetul de stat a fost rectificat de la 376 la 406 posturi. Sporurile pentru condițiile de lucru au însemnat 2 mil. lei în acest an.3. Înalta Curte de Casație și Justiție -7.124 leiPe lângă salariile de bază în valoare totală de 35,2 mil. lei, sporurile acordate de Înalta Curte de Casație reprezintă 6 mil. lei. Numărul total de posturi a fost suplimentat de la 480 la 492 persoane, în urma primei rectificări bugetare din 2012.4. Consiliul Concurenței – 6.617 leiConsiliul Concurenței și-a rectificat bugetul pe anul în curs, crescând cu 2,4 milioane lei cheltuielile de personal și mărind numărul de angajați de la 308 la 318 persoane.5. Curtea de Conturi - 6.276 leiCei 1.595 de angajați ai Curții de Conturi primesc un salariu mediu de 6.276 lei. Salariile de bază le-au fost diminuate cu 5 mil. lei în acest an, dar banii s-au redirecționat către secțiunea „Alte drepturi salariale în bani”.6. Curtea Constituțională - 6.170 leiPe lângă salariile de bază în valoare de 5,9 mil. lei, cei 104 de angajați ai Curții Constituționale au primit și sporuri în valoare de 1,3 mil. lei, inclusiv pentru condițiile de muncă.7. Ministerul Public – 6.155 leiCei 5.700 de angajați ai Ministerului Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) au primit în plus la salarii nu mai puțin de 22 mil. lei la rectificarea bugetară din prima parte a anului. Aproxim. 77,5 mil. lei s-au acordat în acest an sporurilor salariale, din totalul de 421 de mil. lei cât reprezintă bugetul de "Cheltuieli salariale în bani".8. Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor - 5.408 lei9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – 5.351 lei10. Ministerul Justiției - 4.659 lei11. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor - 4.565 lei12. Consiliul Economic și Social – 4.485 lei13. Ministerul Afacerilor Europene – 4.274 lei14. Secretariatul General al Guvernului - 4.273 lei15. Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - 3.794 lei16. Ministerul Finanțelor Publice – 3.548 lei17. Serviciul de Protecție și Pază (SPP) – 3.327 lei18. Agenția Națională de Integritate (ANI) – 3.207 lei19. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) - 2.962 lei20. Avocatul Poporului – 2.930 lei