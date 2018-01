Vești proaste pentru șoferi. Rovigneta SE SCUMPEŞTE RĂU

Vești proaste pentru șoferi. Rovigneta SE SCUMPEȘTE RĂU

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Conform Directivei europene 62/1999, costurile rovinietei pentru anul 2018 vor suferi modificari, Ministerul Transportului majorand tariful zilnic la 12 euro pentru vehiculele de transport marfa si modificand, totodata, si tarifele pentru celelalte perioade de valabilitate.Proiectul de ordonanta pentru modificarea Anexei nr. 1 la OG nr 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost publicat pe pagina de internet a ministerului, in dezbatere publica, urmand ca după avizul Consiliului Legislativ, sa fie adoptata de Guvern.Tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România - rovinieta - va crește pentru vehiculele pentru transportul de marfă mai grele de 3,5 tone (categoriile C și D), urmând să se majoreze cu cel puțin 85%, reiese din proiect.De exemplu, rovinieta pentru vehiculele de transport de marfă cu masa cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone crește de la 4 la 12 euro pentru o zi, de la 16 la 30 de euro pentru 7 zile, apoi de la 32 la 60 de euro pentru 30 de zile, de la 92 la 171 de euro pentru 90 de zile și de la 320 la 600 de euro pentru 12 luni.În continuare, rovinieta pentru vehiculele de transport de marfă cu masa cuprinsă între 7,5 și 12 tone crește de la 7 la 12 euro pentru o zi, de la 28 la 33 de euro pentru 7 zile, apoi de la 56 la 66 de euro pentru 30 de zile, de la 160 la 188 de euro pentru 90 de zile și de la 560 la 660 de euro pentru 12 luni.Potrivit proiectului normativ, tarifele de utilizare achitate anterior intrării în vigoare a tarifelor prevăzute în noua Ordonanță „își vor menține valabilitatea", în sensul că după intrarea în vigoare șoferii nu trebuie să achiziționeze noi roviniete, ci merg cu cele pe care le-au cumpărat anterior.Cât va costa noua rovinietă:Categoria A - autoturisme7 zile – 3 euro;30 de zile – 7 euro;90 de zile – 13 euro;12 luni – 28 de euro.Categoria B – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) între 0 si 3,5 tone7 zile – 6 euro;30 de zile – 16 euro;90 de zile – 36 de euro;12 luni – 96 de euro.Categoria C – vehicule de transport marfa cu MTMA între 3,5 si 7,5 tone1 zi – 12 euro;7 zile – 30 de euro;30 de zile – 60 de euro;90 de zile – 171 de euro;12 luni – 600 de euro.Categoria D – vehicule de transport marfa cu MTMA între 7,5 si 12 tone1 zi – 12 euro;7 zile – 33 de euro;30 de zile – 66 de euro;90 de zile – 188 de euro;12 luni – 660 de euro.Categoria E – vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egală cu 12 t, cu maxim 3 axe (inclusiv)1 zi – 12 euro;7 zile – 36 de euro;30 de zile – 72 de euro;90 de zile – 206 euro;12 luni – 720 de euro.Categoria F – vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala cu 12 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)1 zi – 12 euro;7 zile – 60 de euro;30 de zile – 121 de euro;90 de zile – 345 de euro;12 luni – 1.210 euro.Categoria G – vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și maxim 23 de locuri pe scaune1 zi – 4 euro;7 zile – 20 de euro;30 de zile – 52 de euro;90 de zile – 120 de euro;12 luni – 320 de euro.Categoria H – vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv șoferul).1 zi – 7 euro;7 zile – 35 de euro;30 de zile – 91 de euro;90 de zile – 210 euro;12 luni – 560 de euro.La ce curs valutar se calculează rovinieta, exprimată în euro? Potrivit Art. 6 din Ordonanța 15/2002, utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor achita rovinieta „în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României (BNR) la data cumpărării". Iar utilizatorii cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achita rovinieta „în valută liber convertibilă la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei", la cursul de schimb al zilei comunicat de BNR la data cumpărării, potrivit realitatea.net.