Vești proaste pentru cei care au de plătit rate în lei. ROBOR a ajuns la maximul ultimilor trei ani

Ştire online publicată Joi, 12 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Indicele Robor la 3 luni a crescut până la nivelul de 1,82%, cel mai mare din ultimii trei ani, informează Realitatea TV.Indicele Robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut până la nivelul de 1,82%, cel mai mare din noiembrie 2014 până în prezent, după ce a scăzut de două ori săptămâna trecută, potrivit datelor publicate joi de Banca Națională a României (BNR).La începutul lunii septembrie, ROBOR la trei luni era cotat la 0,92%, iar la începutul acestui an la 0,87%.„Este o dobândă de piață, nu o stabilește BNR. Au fost mai mulți factori care s-au suprapus, mai degrabă accidental. Așa cum au crescut foarte repede, probabil se vor și detensiona. Este datoria BNR să asigure lichi­ditatea adecvată în piață. BNR va da lichi­ditate, cât este nevoie,“ declara în urmă cu ceva vreme Mugur Isărescu. Guvernatorul a amintit atunci și că majorarea dobânzilor era inevitabilă și anunțată de BNR, după perioada îndelungată în care ratele pe piața interbancară au fost scăzute, având în vede­re și ten­dința de crește­re a infla­ți­ei. „Nu vindem iluzii popu­lați­ei. S-a ieșit din zona dobân­zilor foar­te scăzute'', mai spunea Isărescu.În plus, analiștii unei bănci din România estimează că, la jumătatea anului viitor ROBOR va fi de peste 2%, la o inflație de 4%, a declarat vineri, 6 octombrie, Ionuț Dumitru, economistul șef al Raiffeisen. Acesta spune că BNR va trebui să mențină ROBOR stabil și să permită volatilitatea cursului.“ROBOR a fost întotdeauna foarte volatil fiindcă BNR a preferat să aibă un curs mai stabil din cauza gradul de îndatorare mare al populației, în special în valută. Creșterea ROBOR a avut la bază factori fundamentali și structurali. Printre cei fundamentali se numără inflația, care a fost negativă pe fondul reducetii TVA. Perioada anormală a fost când ROBOR a fost sub 1%. Inflația va crește destul de repede. La sfârșitul anului estimăm că va atinge 2,4%, iar la jumatatea lui 2018 peste 4%. Tendința era foarte clară de creștere a ROBOR”, a declarat, vineri, 6 octombrie, Ionuț Dumitru.Acesta a explicat că, printre factorii conjuncturali se numără plățile dividendelor companiilor de stat (anul acesta 5 miliarde de lei), cumulat și cu faptul că Ministerul Finanțelor a avut maturitate la obligațiuni pe timp foarte scurt. Astfel s-a ajuns la lipsă de lichiditate.“Există presiuni pe curs fiincă deficitul de cont curent crește foarte repede și merge către 4%. Problema este finanțarea acestui deficit – investițiile străine directe au scăzut, plus intrările de fonduri UE, care și ele scad. În opinia mea, în momentul de față BNR este într-o dilemă: curs stabil sau dobânzi stabile? Echilibrul cred că va fi dobânzi stabile și curs volatil”, a adăugat Dumitru.