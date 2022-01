Vești bune pentru navigatorii români după întâlnirea liderilor SLN cu ministrul Sorin Grindeanu

Totodată am cerut să fie adoptate normele metodologice de aplicare a Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC-2006, pe care statul român a ratificat-o încă din anul 2015, dar nu a pus-o în practică. Urmează ca respectivele norme să fie aprobate printr-o hotărâre de guvern”, a declarat Adrian Mihălcioiu, pentru cotidianul „Cuget Liber”.





„În cadrul întâlnirii cu domnul ministru am prezentat problemele cele mai urgente pentru navigatorii români. Am discutat despre amenzile date de funcționarii Direcției de Sănătate Publică navigatorilor care nu completează formularele digitale la intrarea în țară. I-am explicat domnului ministru că navigatorii, la fel ca și lucrătorii din transportul feroviar, fac parte din categoria personalului esențial și n-ar mai trebui să completeze aceste formulare. Domnul ministru ne-a promis că problema ridicată de noi va fi clarificată cu cei de la DSP, iar decizia luată va fi inclusă în viitoarea hotărâre a Grupului de Comunicare Strategică.În al doilea rând, am solicitat prelungirea valabilității carnetului de marinar de la doi la cinci ani, măsură agreată de Autoritatea Navală Română. Domnul ministru a avizat favorabil propunerea, în prezența noastră, și de-acum așteptăm transpunerea ei într-o hotărâre de guvern.