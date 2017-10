Veşti bune pentru constănţenii care vor să-şi cumpere un apartament nou

1

catastrofe

eu nu m-as muta intr-un bloc nou, mai ales in Cta. Constructorii nu respecta nimic, nu baga fier beton de dimensiunea corecta, nu respecta grosimile stalpilor, placilor, betonul nu e mereu cel ce trebuie. tare-s curios, la primul cutremur mai serios cate mai stau in picioare. vad langa tomis plus, langa auchan, in tomis nord si in alte zone, blocuri facute intr-un an sau mai putin...nu e normal asa ceva...am vazut in tomis nord, in spate la scapino un complex de blocuri in care peretii dintre casa scarii si apartamente era din rigips, te impiedicai pe scari si cadeai la vecinul. sau rigips la peretii baii...dau spaga si fac ce vor