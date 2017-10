Veste proastă pentru toţi românii. Ce ne aşteaptă din aprilie

Veste proastă pentru toți românii. Ce ne așteaptă din aprilie

Ştire online publicată Vineri, 07 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Din aprilie ne așteaptă scumpiri în lanț! Banca Națională avertizează că introducerea taxei de 7 eurocenți pe carburanți va duce la creșteri de prețuri în toate domeniile.Inflația va fi trasă în sus și de scumpirile țigărilor și alcoolului. Banca Națională a urcat, de altfel, prognoza de inflație pentru acest an la 3,5%, cu 0,5% peste cea prevăzută inițial. Vestea bună este că până la primăvară, prețurile își vor tempera avansul, urmând ca inflația să se situeze la 0,6 - 0,7%."Calculele noastre, ca acum avem date mai certe, ne duc la o evaluare cam de 0,5%. Este prezentata in raport si puteti citi acolo", a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.Întrebat pe ce perioada va fi acest impact, Isărescu a răspuns: "Din momentul in care se aplica. O luna, doua, trei ca mai sunt si efecte indirecte!".Potrivit prezentării în sinteză a raportului trimestrial privind inflația, un impact de 0,4 puncte în inflația anuală va proveni din prețurile la tutun și alcool, scrie realitatea.net.