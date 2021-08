Veste bună pentru şoferii care vor să-şi cumpere maşină nouă

În iulie a fost suplimentat bugetul alocat persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Plus cu 40 milioane de lei. Bugetul alocat iniţial pentru persoanele fizice, în valoare de 200 milioane de lei a fost rezervat integral în mai puţin de două luni de la lansarea programului. În cadrul Programului Rabla Clasic, valoarea primei de casare este de 7.500 de lei, iar valoarea ecobonusurilor acordate pentru stimularea achiziţionării autoturismelor cât mai puţin poluante, în funcţie de tehnologia folosită sunt de 1.500 de lei pentru autovehiculele cu emisii scăzute şi 3.000 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou echipat cu sistem de propulsie hibrid. În cadrul Programului Rabla Plus, se acordă două tipuri de ecotichete, respectiv 45.000 de lei pentru maşinile pur electrice şi 20.000 de lei pentru maşinile hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou. Persoanele care renunţă la o maşină veche, poluantă, şi achiziţionează un autovehicul electric beneficiază atât de prima de casare acordată prin Programul Rabla Clasic, în valoare de 7.500 de lei, cât şi de ecotichetul alocat în cadrul Programului Rabla Plus.





Cuantumul finanţării pentru motociclete electrice este de 5.500 de lei, iar cine doreşte să achiziţioneze o motocicletă electrică şi predă o maşină uzată, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare în valoare de 5.500 de lei.





Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) aduce o veste bună românilor care vor să-şi achiziţioneze un autovehicul nou. Bugetele programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus vor fi suplimentate cu un total de 400 de milioane de lei din această lună.„Începând cu data de 21 august 2021, bugetul total al Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei. De asemenea, pentru Programul Rabla Clasic, o majorare cu 200 de milioane de lei a bugetului total va fi disponibilă începând cu data de 28 august 2021”, transmite AFM.