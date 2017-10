Veniturile operatorilor din portul Constanţa sunt de patru ani în scădere

Veniturile operatorilor din portul Constanța sunt de patru ani în scădere

În 2016, veniturilor obținute de operatorii din portul Constanța au scăzut pentru al patrulea an la rând. Studiul nostru, realizat pe baza bilanțurilor financiare publicate de Ministerul Finanțelor Publice, arată că un număr de 28 de agenți economici au realizat, anul trecut, venituri totale de 1.128.960.971 lei (circa 24.860.9581 euro), cu 7,31% mai mici decât în 2015 (iar în euro cu 4,57% mai mici). Paradoxal, diminuarea s-a produs pe fondul creșterii traficului de mărfuri din portul Constanța cu 5,48%, în 2016 față de anul precedent.Scăderea veniturilor se explică prin schimbarea structurii traficului de mărfuri și a reducerii tarifelor, ca urmare a concurenței tot mai acerbe dintre operatori. În ultimii ani, ponderea mărfurilor a căror operare este mai puțin costisitoare, în special a cerealelor, a înregistrat o continuă creștere.Veniturile realizate în 2016 sunt și sub nivelul celor din 2008, anul de vârf al creșterii din ciclul economic precedent, cu 9,37%, fapt ce demonstrează că, pentru portul Constanța, criza continuă. De altfel scăderea cu 6,08% a traficului său de mărfuri, în primul trimestru al anului 2017 comparativ cu aceeași perioadă din 2016, confirmă această teză.Datele comparative indică o continuare a tendinței de concentrare a activității și veniturilor în rândul operatorilor. Un pluton de 9 dintre cele 28 de companii a realizat aproape 83% din veniturile totale ale anului 2016.Operatorul aflat pe primul loc în topul veniturilor din 2016, cu o pondere de 18,70% în totalul venituri, este Constanța South Container Terminal. Pe locul doi se află Oil Terminal, cu 12,46%. Ocupanta locului trei, cu o pondere de 11,52%, este compania North Star Shipping (specializată în operarea cerealelor).16 dintre cei 28 de operatori portuari au obținut venitur mai mari în 2015 față de anul precedent, în vreme alți 12 operatori au avut realizări inferioare. Cele mai importante creșteri le-au consemnat, în ordine: European Metal Services (+46,01%), Umex (+25,22%), North Star Shipping (+25,22%), Silo - Port (+25,01%), Niva Prodcom (+23,64%), TTS Operator (+20,13%), Oil Terminal (+15,32%), Canopus Star (+9,64%) și Chimpex (+8,10%).Printre companiile cu cele mai mari pierderi de venituri, comparativ cu anul precedent, se numără: Kirazoglu Corporation (-86,70%), Amvexis Com (-56,15%), Rotrac (-33,93%), United Shipping Agency (-33,85%) și Barter Trading Romani (-27,99%)v v vÎn studiu nu au fost cuprinși următorii operatori portuari importanți: Romcargo Maritime, Schenker și SICIM (a căror activitate financiară este centralizată la nivelul companiilor mamă), Tomini Trading și APM Terminals Romania (al căror bilanț pe 2016 nu a fost publicat de Fisc).Într-o ediție viitoare, vom arăta cum a evoluat profitabilitatea industriei portuare.