Veniturile din drepturi de autor, o garanţie „sensibilă” pentru băncile autohtone

Veniturile din drepturi de autor, o garanție „sensibilă” pentru băncile autohtone

Din ce în ce mai mulți constănțeni lucrează cu un contract de drepturi de autor. Este o opțiune mai ieftină pentru manageri, care le oferă angajaților posibilitatea de a lucra în mai multe locuri, majorându-și astfel veniturile. Totuși, natura contractelor de drepturi de autor le face indezirabile în momentul în care încerci să obții un împrumut de la o bancă. În general, băncile acceptă astfel de venituri suplimentare doar dacă solicitantul are și o carte de muncă. Există însă și excepții. La UniCredit, spre exemplu, creditul de nevoi personale se aprobă în maximum 48 de ore, indiferent de natura contractului – perioadă determinată sau nedeterminată, sumă fixă sau venituri variabile, în funcție de munca prestată. „Am reușit să iau 15.000 lei, pe cinci ani, cu două contracte de drepturi de autor, unul cu sumă fixă și altul cu un acord de plată. Este și o ofertă specială în derulare, cu două rate gratis în primii doi ani de contract, una în 2010, alta în 2011. Nu mi s-a cerut decât un extras de cont, prin care să demonstrez că am fost plătită în ultimele trei luni”, spune Camelia Ciubotaru, o clientă a băncii, pe care am întâlnit-o la ghișeu. Pentru a obține un împrumut rapid, ea are și un sfat – mergeți la agențiile bancare din hypermarket-uri, puțin frecventate de clienți. Veți fi preluat imediat de consultanții băncii, care pot începe rapid analiza dosarului. La Bancpost, creditele se acordă doar pe perioada în care este valabil contractul, chiar dacă există clauze de prelungire automată. Spre exemplu, un credit de 2.000 euro poate fi contractat pe doi ani, cu un salariu net de 1.500 lei, fără a fi necesare o carte de muncă sau alte venituri suplimentare. Alte bănci sunt mult mai reticente când vine vorba de contractele de drepturi de autor. La BRD, spre exemplu, ai nevoie de o tonă de documente, inclusiv fișe fiscale. „În plus, ei calculează greșit veniturile, scăzând chiar și deducerile de 40%, pe lângă impozitul de 16%, ceea ce este greșit. Dintr-un venit de 2.000 lei, nu îți lasă practic decât 500 lei, sumă cu care nu prea poți să obții un împrumut consistent”, spune un client al băncii, care a dorit să rămână anonim. Băncile rămân totuși reticente când vine vorba de astfel de contracte, motiv pentru care este bine să nu aveți prea multe datorii când vreți să contractați un credit cu astfel de venituri. Chiar și un card de credit poate tăia un procent important din suma pe care banca o ia în calcul la acordarea creditului. De asemenea, dacă perioada trecută pe contract este fixă, este indicat să le explicați consultanților bancari că aveți o clauză de prelungire automată (dacă este cazul), pentru a obține o perioadă de creditare mai lungă și, implicit, rate mai mici. Nu în ultimul rând, dacă sunteți plătit în funcție de cât munciți, prezentați un extras de cont, prin care banca își va face o idee despre venitul lunar mediu.