Venituri de 63.869.660 lei din fonduri europene, la Aeroportul Mihail Kogălniceanu

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța”.În anul 2015, unitatea va trebui să obțină venituri de 18.412.420 lei, să cheltuiască tot atât și să realizeze profit zero. Din totalul cheltuielilor, 67%, respectiv 12.396.950 lei, sunt cele cu personalul.Pentru acest an, SN „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța” mai are programate venituri de 63.869.660 lei din fonduri europene și investiții de 36.400.000 lei.