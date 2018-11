Pentru a stopa migrația forței de muncă,

Venitul net lunar al lucrătorilor din portul Constanța ar trebui să urce la minimum 1.000 de euro

Criza forței de muncă se extinde ca o molimă, cuprinzând sectoare și ramuri întregi ale economiei naționale. Industria portuară nu a fost, nici ea, ocolită de acest flagel.Referindu-se la portul Constanța, Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Problema cu care se confruntă marea majoritate a operatorilor portuari este că, în această perioadă, au loc plecări în masă ale forței de muncă. Salariații s-au săturat de promisiuni, de jocul «îți dau – nu-ți dau bonusul» și demisionează. Din păcate, mulți dintre ei părăsesc țara. În momentul de față există un deficit de personal pe toate palierele: la expediții marfă, pe macarale și motostivuitoare și așa mai departe. Nu știu cum vor rezolva problema angajatorii, dar trebuie să se gândească foarte bine”.Liderul de sindicat consideră că, pentru stoparea migrației forței de muncă, trebuie acționat asupra cauzelor, fiind necesar să fie satisfăcute cerințele salariale ale lucrătorilor portuari.„Eu am spus de nenumărate ori că obiectivul meu, în calitate de președinte al federației, este ca, în maximum doi ani de acum încolo, toți salariații care muncesc pe platforma portuară să nu aibă un venit lunar net mai mic de 1.000 de euro, care să nu provină din ore suplimentare. Având în vedere volumul de activitate din portul Constanța și implicarea profesională a lucrătorilor, acest salariu de minimum 1.000 de euro reprezintă un preț corect al muncii”, a afirmat Stanciu.În prezent, Federația Sindicală „Trans Conex” este implicată în negocierea contractelor colective de muncă din cadrul companiei DB Schenker România Logistic și Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM (în acest caz asigurând asistența sindicatului reprezentativ).Referindu-se la ARSVOM, liderul sindical amintește faptul că aceasta este în continuă dezvoltare, prin îmbunătățirea dotărilor și creșterea numărului locurilor de muncă. „La sfârșitul anului 2017 și începutul lui 2018, în urma unor intervenții și acțiunii de protest, am obținut creșterea salariilor în cadrul agenției. În prezent, încadrarea lucrătorilor agenției este guvernată de Legea salarizării unitare. Cu sprijinul Confederației Sindicale Cartel Alfa și al Ministerului Muncii, am obținut o derogare de la lege, fapt ce a permis majorarea salariilor cu aproximativ 50%. Trebuie precizat faptul că marea majoritate a lucrătorilor agenției erau încadrați cu salariul minim pe economie, în ciuda faptului că toți angajații au o calificare, iar peste 60% dintre ei au studii superioare.În prezent, negociem contractul colectiv de muncă pe perioada 2018 – 2019. Sunt mai multe revendicări, mai multe clauze contractuale trebuie să fie aliniate la legislația actuală. Iată, sunt nelămuriri cu privire la plata orelor suplimentare. Dacă nu ne vom înțelege la masa negocierilor, vom fi nevoiți să ne adresăm instanțelor de judecată pentru respectarea prevederilor Codului muncii. Sperăm să găsim, totuși, înțelegere din partea Ministerului Transporturilor și să li se acorde salariaților ceea ce merită”, explică Silviu Stanciu,În cazul companiei DB Schenker, lucrurile sunt destul de complicate, spune liderul sindical, aceasta având zeci de sucursale distribuite pe întregul teritoriu al țării și circa 1.100 de angajați. Din acest motiv nu există un sindicat reprezentativ la nivel de unitate, pentru că este greu de constituit. Federația are membri de sindicat doar în sucursala din portul Constanța Sud, dar negocierea contractului colectiv de muncă nu poate fi făcută doar pentru cei circa 200 de lucrători portuari sindicalizați. Trebuie avute în vedere drepturile tuturor angajaților companiei, chiar dacă nu doresc să facă parte dintr-o organizație sindicală.„Negocierile sunt realizate de federația noastră în conformitate cu prevederile legii. În prezent, s-au blocat din cauza propunerii Guvernului de creștere a salariului minim. Angajatorul a cerut să i se dea răgazul necesar pentru a-și face calculele, în funcție de creșterea salariului minim. În cadrul acestei societăți, am avut cele mai mari probleme legate de negocierile colective. În ianuarie 2016, circa 90% din angajații sucursalei din portul Constanța Sud aveau salariul minim de 1.650 de lei. Negocierile au durat zece luni. Pe fondul majorării salariului minim pe economie, s-a depășit blocajul, obținând o creștere salarială nesemnificativă. Ca urmare a unor decizii ale angajatorului, cu care nu suntem de acord, ne-am adresat instanței de judecată în 2018, deschizând două procese”, povestește liderul sindical.Tânăra Federație Sindicală „Trans Conex” cuprinde 23 de sindicate din trei sectoare de activitate: administrarea porturilor și canalelor navigabile, operare portuară și navigație fluvială. La această oră, ea reprezintă interesele a circa 4.500 de salariați.