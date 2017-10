Vecinii României relansează traficul pe Canal

Din cauza vântului puternic, în zilele de 16 și 17 octombrie 2011, traficul în porturile maritime a fost oprit. Drept urmare, convoaiele de barje de pe Canalul Dunăre - Marea Neagră au rămas în porturi, la adăpost, așteptând îmbunătățirea vremii, a declarat, pentru coti-dianul „Cuget Liber”, Valentin Zeicu, directorul general al Com-paniei Naționale Administrația Canalelor Navigabile (CN ACN). Traficul de mărfuri pe canalele navigabile și-a mai revenit după criza generată de seceta prelungită, care a făcut ca adâncimile pe Dunăre să scadă sub 2 metri în zonele de navigație. Luna septembrie s-a încheiat, totuși, cu o depășire de 5% a traficului programat, exprimat în tone capacitate, dar a fost mai mic la capitolul tone marfă. Din cauza adâncimilor mici, transportatorii au fost nevoiți să încarce mai puțină marfă în barje. „În primele 16 zile ale lunii octombrie s-a realizat un trafic de 1.663.000 tone capacitate. Avem deja un avans de cinci zile față de program. În prezent sunt tranzitate cereale (porumb, rapiță și floarea soarelui), la care se adaugă fosfați, griblură etc. Traficul extern merge foarte bine (este vorba de mărfurile în tranzit venite din Serbia, Ungaria, Bulgaria etc. - n.n.). Cel intern este reprezentat de minereurile pentru combinatele siderurgice din Galați și Tulcea” - a declarat Zeicu.