Vasele de croazieră, o şansă pentru tineri. Dacă eşti serios poţi avansa rapid în carieră

Aşa s-a întâmplat şi pentru Angela M., o tânără de 24 de ani care a terminat Facultatea de Litere din Constanţa, dar care a preferat să se angajeze pe un vas de croazieră. De doi ani lucrează pe un astfel de vas, într-un magazin de bijuterii al unui brand renumit. „Acum că s-a dat drumul iar la călătorii, mă reîntorc la muncă. De un an şi jumătate am revenit în Constanţa, oraşul meu natal, şi nu am găsit unde să lucrez. Într-un final am găsit prin iarnă, tot la un magazin de bijuterii, dar salariul era mic din păcate. Pe vasul de croazieră câştig 2.500 de euro, plus comision 1% dacă ating un target fixat de angajator. Ce mă încântă este că pot strânge banii, pentru că vreau să mă căsătoresc şi am nevoie de bani”, ne-a povestit Angela M.



Un începător câştigă între 1.500 - 2.000 de euro



Potrivit Sindicatului Liber al Navigatorilor din România, înainte de pandemie erau aproximativ 10.000 de români care munceau în domeniul ospitalităţii pe nave de croazieră, la care se adaugă 20.000 de angajaţi, personal navigant.





„Eu am terminat Facultatea de Construcţii tot la Constanţa. Nici nu ştiu de ce m-am chinuit să o fac, că nu a fost uşor deloc. Mi-am dat nişte examene la Ceronav şi am ajuns de la barman, cum m-am angajat în urmă cu 10 ani pe vasul de croazieră, să fiu angajat acum ca ofiţer de punte. În pandemie, am rămas pe vas chiar dacă nu a navigat, să-l păzim. Salariul este de 4.000 de euro şi aşa am putut să fac un credit imobiliar. Nu este uşor, dar nu-mi pare rău de pasul făcut. Munca pe un vas de croazieră mi-a oferit şansa să avansez în carieră şi să realizez ceva în viaţă”, a declarat Alexandru T., ofiţer de punte pe o navă de croazieră.





Posturile pentru începători pe un astfel de vas, încep de la salariul de 1.500 - 2.000 de euro. Firmele de recrutare caută personal pentru industria ospitalităţii, dar şi pentru copiii turiştilor, pentru practicarea sporturilor, entertainment, video editor şi DJ.





În ultimii ani, vasele de croazieră au reprezentat o portiţă pentru mulţi tineri care au vrut să încerce şi altfel de locuri de muncă. Nu numai că poţi câştiga bani frumoşi, dar este şi o oportunitate să colinzi lumea în lung şi în lat. O condiţie esenţială pentru un astfel de job este să cunoşti bine limba engleză şi să ai disponibilitate pentru comunicare. Avantajul este că ai cazarea, masa şi asigurarea medicală plătite de angajator, astfel încât poţi economisi un ban pe perioada croazierei. Anul trecut, din cauza pandemiei, navele turistice au fost oprite la chei sau în porturi, iar personalul a fost pus pe liber.