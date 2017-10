Vârful de sezon scumpeşte cazarea „la cheie“

Vârful de sezon scumpește cazarea „la cheie“

De mâine intrăm în cea mai aglomerată lună a sezonului estival 2012! Dacă în hotelurile din Mamaia, Eforie sau Costinești (stațiunile care sunt, de regulă, cele mai căutate) se mai găsesc ceva locuri de cazare în această perioadă, ce-i drept îndeosebi în timpul săptămânii, spre mijlocul lunii va fi o nebunie totală! Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, românii care nu vor fi inspirați să-și rezolve problema cazării înainte de a ajunge pe litoral, riscă o probă serioasă de nervi până să-și găsească o cameră. Intră însă în scenă gazdele de ocazie, „particularii“, așa cum sunt ei numiți, „concurența neloială” a hotelierilor. Sute de proprietari de apartamente de pe întreg litoralul au ieșit, ca în fiecare an, la pescuit de turiști. Mulți au lăsat însă metoda tradițională, aceea a fluturatului cheii pe marginea drumului, ori a pancartelor, și s-au refugiat pe internet, și nu neapărat din comoditate. S-au creat în ultima perioadă tot felul de site-uri de profil, unde constănțenii își postează anunțul, cu detalii despre condițiile de cazare și cu fotografii, site-uri care se bucură de un mare interes din partea românilor. Explicația? Costurile cu cazarea se diminuează serios. Totuși, luna august este vârf de sezon și pentru particulari, nu doar pentru hotelieri. Diferența de preț dintre lunile iunie și august este chiar și de 100 de lei.De exemplu, un apartament cu două camere din Olimp, la doar 250 de metri de plajă, putea fi închiriat la începutul lui iunie cu 100 de lei pe noapte. Prețul urcă însă, de la 1 august, la 150 de lei, iar în perioada 6 - 13 august, la 185 de lei, ca mai apoi să scadă.Și cei care vor să stea aproape de Mamaia trebuie să scoată cam aceleași sume din buzunare. Un apartament cu patru camere, la zece minute de stațiune, poate fi închiriat, acum, cu 250 de lei/zi. Și năvodărenii sunt oameni întreprinzători și… dispuși să negocieze. Un apartament cu trei camere poate fi închiriat cu puțin peste 200 de lei/zi, iar clienții fideli, cei care revin în fiecare an, ori de mai multe ori pe perioada verii, au 10% reducere. În rest, majoritatea apartamentelor cu două camere pot fi închiriate, în această perioadă, cu 150 de lei/zi, însă, pentru jumătatea lunii, prețul crește la 200 de lei.Clienți mai pretențioșiTuriștii care aleg ca destinație Mamaia și vor să se cazeze la particulari sunt tot mai pretențioși, spun gazdele de ocazie. Cu greu acceptă să închirieze o cameră la mai mult de câteva minute de mers pe jos de stațiune, iar în plus, negociază la sânge. Cei care sunt dispuși să dea în această perioadă în jur de 150 de lei/cameră vor însă neapărat să aibă aer condiționat și internet.De altfel, constănțenii care au transformat această activitate într-un adevărat business au investit serios în casele pe care le închiriază vara, tocmai pentru a putea obține bani mai mulți și pentru a-i determina pe români să revină. Așa se face că din casele lor nu lipsesc aerul condiționat, internetul, televizoarele led/lcd, dar nici toate dotările posibile pentru bucătărie.