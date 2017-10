Vânzările turistice prin rezervări timpurii salvează tour-operatorii de la faliment, în 2010

Agențiile de turism sunt mulțumite începutul anului 2010 și privesc cu optimism perioada următoare. Ofertele de tip „early booking” se vând cel mai bine în acest an, datorită reducerilor la pachetele turistice de 10% - 20%. În continuare, constănțenii preferă destinațiile turistice externe „tradiționale”, adică Turcia și Grecia, unde prețurile rămân competitive, iar serviciile sunt de calitate. „Din datele pe care le am pe piață, pot spune că 2010 a început mai bine, din punct de vedere al vânzărilor, comparativ cu anul trecut și sperăm ca trendul să se mențină pe durata întregului an. Se observă o creștere a înscrieri-lor la ofertele de tip „early booking”. Constănțenii preferă să-și planifice vacanța din timp. Dacă anul trecut ofertele „last minute” au avut succes, în 2010 vor fi destul de puține, din cauza faptului că mulți dintre turiști s-au păcălit când au cumpărat pachete turistice în ultimul moment”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT) Sud Est și directorul agenției „Icar Tours”. „Nu putem compara 2010 cu 2008 sau 2009, care au fost ani de vârf pentru turism. Totuși, nu ne putem plânge, situația este ok, am reușit să vindem pachete turistice pentru acest an. Din punctul meu de vedere, în continuare ne vom baza pe clienții fideli ai vacanțelor, adică cine a mers până acum în vacanță va merge și în continuare. Cine nu a mers, cu atât mai mult nu va merge în acest an”, a precizat Cristian Dan Lică, reprezentant al agenției „Quattro Magic”. În ceea ce privește prețurile, acestea s-au menținut la nivelul anului trecut, pentru destinațiile externe. Se observă însă o creștere a ofertelor speciale, de la pachete cu anumite facilități cum ar fi taxele de aeroport plătite de unitatea de cazare, și până la reduceri de 10% - 20% prin înscrierile timpurii sau de ultim moment. „Se poate vorbi chiar de o ușoară scădere a prețurilor pentru vacanțe, dacă este să ne uităm la evoluția cursului euro - leu în a doua parte din 2009 și începutul acestui an”, a explicat Gabriela Babanica, directorul agenției de turism „Traffic Tours”. Destinațiile preferate rămân Grecia și Turcia. „Antalya se vinde foarte bine, în special pachetele turistice de la începutul sezonului și august - septembrie 2010, dar și Grecia, unde prețurile sunt mai accesibile”, a explicat Dan Cristian Lică. În plus, există o ușoară creștere a cererii pentru circuitele turistice cu autocarul în Europa. Astfel, un circuit de 12 zile prin Ungaria, Austria, Cehia, Franța și Italia, incluzând transport, cazare și vizitarea principalelor obiective turistice, la mijlocul lunii mai costă aproximativ 450 de euro de persoană. Dacă doriți să vă petreceți sărbătorile pascale la Praga, trebuie să plătiți cel puțin 300 de euro. Pachetul include transport, cazare și mic dejun la diferite hoteluri de trei și patru stele din Ungaria și Cehia. Pentru un circuit în Grecia plătiți 295 de euro, adică serviciile cu transportul și șapte nopți de cazare cu mic dejun la un hotel de două stele. Ofertele de tip „early booking” în Turcia pornesc de la 329 euro de persoană, pentru șapte zile în luna iulie. Prețul include biletul de avion dus-întors și cazarea la hotel.