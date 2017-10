În perioada martie – iunie

Vânzările de piscine fac valuri cu 15% mai mari

Vânzările de piscine cresc cu până la 15% în această perioadă. Nimic nou pentru firmele constănțene de profil, care sunt obișnuite deja cu creșterea vânzărilor în perioada martie – iunie. În acest an însă, dinamica impresionantă a segmentului construcțiilor rezidențiale va determina o creștere cu până la 50% a cifrei de afaceri a comercianților de piscine. „Piscinarii” prezenți în aceste zile la expoziția „Camex”, din stațiunea Mamaia, spun că cele mai bine vândute modele sunt cele de dimensiuni medii (8 pe 6 metri), al căror preț pornește de la 4.000 – 5.000 euro. Cu tot cu bazin, instalații, lucrările de amplasare și manoperă, investiția totală într-o piscină poate ajunge însă și la 20.000 euro. În prezent, piscinele se împart în două categorii distincte. Există cele de-a gata și cele realizate din bucăți de beton cu ceramică. În primul caz, clienții aleg din oferta comerciantului. În al doilea caz, comercianții fac ce le cere clientul, fie că e vorba de o piscină în formă de os de pește sau de pisică maidaneză. Personalizarea unei piscine presupune însă și costuri mai mari, căci plăcuțele de ceramică folosite au prețuri cuprinse între 10 și 300 euro. În aceste condiții, un bazin de 10 pe 4 metri poate costa 50.000 euro și chiar mai mult, dacă plăcuțele sunt aurite. În plus, cei interesați trebuie să știe că au nevoie și de o autorizație de construcție. În general, de proiectare și obținerea de autorizații se ocupă tot firmele de profil. O piscină de lux nu înseamnă însă doar un bazin plin cu apă (deși exact asta este). Accesoriile sunt la fel de importante. Vorbim aici de dispozitive care curăță apa de frunze și alte gunoaie, instalații de filtrare și purificare a apei, sisteme de iluminat și încălzire a apei sau de reglare automată a temperaturii sau adâncimii. Costurile se adaugă la investiția totală, dar să te bălăcești într-o apă când roșie, când mov, datorită spoturilor subacvatice care îi schimbă culoare, merită încă 800 – 1.000 euro. „O piscină din beton este finalizată în 2-5 luni. Costă mai mult dar și durează mai mult. În plus, nu există restricții la mărime și formă. Cele din materiale plastice pot fi instalate și în două săptămâni, dar libertate de alegere a cumpărătorilor este limitată”, explică directorul unei societăți locale de profil.