Vânzările auto second-hand, un business „în pană“

Praf în ochi, praf între dinți, vânzători nervoși, fără bani, trecători nervoși, tot fără bani: o duminică obișnuită de criză în oborul constănțean. Deși târgul propriu-zis nu mai există, cei care încearcă să își vândă mașinile au acaparat trotuarele din zonă, cauzând o aglomerație impresionantă pe bulevardul Aurel Vlaicu.Și toată agitația este în zadar… „Nu sunt bani”, îmi spune deznădăjduit patronul unui parc auto second-hand din apropiere. Deja se dau Matizuri gratis, la achiziția unui BMW, Opel sau Audi. „Și tot nu sunt clienți. Oamenii vin, se uită, se miră, dar nu scoate nimeni cash din buzunar. L-am auzit pe Nemirschi (ministrul Mediului) spunând că vrea să mărească prima de casare la 3.800 lei. Nu înseamnă nimic. Ar trebui aliniată prima la cursul euro. Acum, 3.800 lei înseamnă mai puțin decât 3.000 lei, în 2008", explică dealerul. Nici prin vecini nu e mai bine. Rânduri întregi de mașini din import așteaptă un cumpărător, însă nimeni nu se riscă. Euro3, Euro4, orice motorizare îi duce pe constănțeni cu gândul la taxa de poluare și, în plus, perspectivele nu tocmai optimiste asupra crizei îi determină pe cei mai mulți să fie precauți cu banii. În orice alt an, prețurile afișate pe parbrizul mașinilor ar fi dus la o revoluție în toată regula între cumpărători. 2.500 euro pentru un Cielo, 550 euro pentru o Dacia, 7.000 euro pentru un BMW. Doar că acum înmulțirea se face cu 4,3. „E o piață moartă”, sintetizează Andrei Miron, un localnic care încearcă să vândă o Skoda Octavia. „De patru săptămâni stă mașina aici, nici nu m-am mai obosit să o mut în timpul săptămânii. Ar fi fost o risipă de benzină. Până acum n-am avut succes, deși am lăsat de trei ori din preț. Am ajuns la 6.900 euro”, spune constănțeanul. Parcurile auto se întrec în oferte care mai de care mai atractive, de la discount-uri de 200 – 500 euro, la un plin de benzină din partea casei, achitarea taxei de poluare de până la 5.000 euro și o altă mașină cadou, după modelul american de vânzări. Șansele de a vinde vreo mașină scad exponențial, pe măsură ce creditarea bancară se autoreglează. „Oamenii se vor orienta spre mașinile ieftine, cumpărate în leasing, cu garanție și motorizare pentru care nu se plătește taxă. E firesc. Piața second-hand-urilor ar putea să ajungă una a colecționarilor. Nu mai poate fi considerată o afacere profitabilă”, consideră un alt dealer. În plus, dacă guvernul introduce taxe și impozite pentru samsari, ultimul cui din coșciugul pieței de profil va fi fost bătut.