Vânzări de peste 12 milioane lei, în cadrul programului „Înscrieri timpurii“

Programul „Înscrieri timpurii” a ajuns la final și rezultatele sunt peste așteptările Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului - Litoral. În total s-au vândut peste 12.000 de pachete turistice, iar valoarea vânzărilor se ridică la 12 milioane de lei. „Am centralizat datele de la agențiile de turism autohtone și hotelieri și am ajuns la o sumă record de 12 milioane de lei, dintre care 70 - 80% din pachete s-au vândut pe litoralul românesc”, a declarat Corina Martin, președin-tele asociației „Litoral”. Cea mai solicitată stațiune a fost Mamaia, cu peste 50% din opțiuni. Pe următoarele locuri s-au situat sudul litoralului (stațiunile Neptun, Venus și Jupiter) - 30%, stațiunile balneoclimaterice - 18% și turismul montan și rural - 12%. Segmentul hotelurilor de trei - patru stele au avut cel mai mare succes pe litoral. Cele mai multe pachete s-au vândut pentru perioada iulie - august, însă a existat o creștere a cererii pentru capetele de sezon. „Rezultatele reprezintă o performanță pentru România, mai ales în condițiile în care existau destui hotelieri sceptici care nu vedeau cu ochi buni programul. Însă realitatea a arătat ca dacă vii cu inițiativă, poți realiza lucruri bune”, a explicat Corina Martin. În perioada februarie - martie 2009, turiștii au beneficiat de reduceri între 20 și 40% din prețul standard. Nu se pune problema prelungirii programului, pentru acest an. „Pe data de 15 aprilie, după încheierea raportărilor la agențiile de turism, contra-valoarea pachetelor turistice încasate va fi transferată către unitățile de cazare participante, ceea ce va constitui un aport financiar considerabil către investitorii hotelieri, în această perioadă de criză”, a mai precizat președintele asociației „Litoral”. Pentru atragerea turiștilor străini pe litoralul românesc, se fac toate demersurile necesare pentru promovarea României în lume, conform reprezentanților din turism. „A existat un studiu american făcut de profesioniștii din domeniul turismului în care România era considerată o destinație atractivă, cu potențial”, a afirmat ministrul Turismului, Elena Udrea, la vizita din stațiunea Mamaia. „Mai mult ca sigur, din 2010, tour-operatorul german „Tui” va reveni în România, ceea ce va determina o creștere substanțială de turiști germani pe litoralul românesc. În 2009, operatorul german „DerTour” promovează România în continuare, dedicând țării noastre numai puțin de 50 de pagini de prezentare în catalogul său, spre deosebire de Bulgaria, care are doar 20 de pagini de prezentare”, a mai spus Corina Martin. Negocierile nu sunt numai cu agențiile de turism din Germania. „Tour-operatorul israelian „Flying Carpet” vrea curse charter spre litoral în perioada aprilie - octombrie 2009 pentru turiștii interesați de sectorul patru - cinci stele și cazinouri. Se face lobby și la ambasadele statelor nordice pentru readucerea pe litoral a turiștilor care veneau acum 30 de ani. Însă, este nevoie de pachet complet, cu transport fără escală, cazare și alimentație, pentru a atrage turiștii din zona nordică. Mai sunt și revistele de bord ale companiilor aeriene internaționale, prin care este promovată România.”, a concluzionat președintele asociației „Litoral”.