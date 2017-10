Vânzarea navei „Bermuda 1" a lăsat echipajul cu buza umflată

Odiseea echipajului de pe cargoul „Bermuda 1" nu s-a încheiat, în ciuda faptului că nava a fost vândută. La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul licitației organizate în baza hotărârii instanței de judecată din Constanța, „Bermuda 1" a fost adjudecată de unicul ofertant prezent: „Tomini Trading”. Compania, înființată în 1999, face parte din grupul de firme „Alpina Shipping“ și, potrivit informației postate pe site-ul acesteia, este cel mai mare exportator de deșeuri metalice din România. Pentru cine se nimerește Prețul de pornire al licitației a fost de 70.000 euro, dar nava a fost vândută cu 25.000 de euro, cât a oferit „Tomini Trading”. Suma obținută nu acoperă salariile restante ale echipajului. Cei șapte navigatori - un turc și șase georgieni - au deschis acțiunea în justiție, pentru vânzarea navei, tocmai pentru a-și recupera drepturile salariale. Marinarii au de încasat 54.000 de dolari (38.938 euro la cursul de schimb de astăzi), dar, potrivit legii române, din cei 25.000 de euro vor fi achitate mai întâi cheltuielile executorului judecătoresc, facturile Autorității Navale Române și ale Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța – a declarat Adrian Mihălcioiu, inspector ITF - România. Culmea este că instituțiile și companiile statului sunt primii beneficiari, deși nu ele au deschis acțiunea în justiție. Din socotelile preliminarii rezultă că echipajul se va alege doar cu 15.000 de euro. Lozul câștigător Trăgând linie, reiese că statul își încasează drepturile până la ultima centimă, marinarii pierd, iar cumpărătorul navei câștigă. Se poate spune că „Tomini Trading” a tras lozul cel mare. „Bermuda 1" are vreo 300 tone, ceea ce înseamnă că a fost achiziționată la prețul de 83,3 euro/tonă. Acesta este inferior cotației de 200 euro/tonă, de pe piața constănțeană, și de peste 250 euro/tonă, din Turcia. Deci, dacă „Tomini Trading” ar lua decizia să vândă nava la scrap, pe piața turcească, ar putea obține un profit de circa 200%. Soluția comercializării pentru a fi dezmembrată și trimisă la oțelării este mai plauzibilă, având în vedere că „Bermuda 1" are vechimea de 40 de ani și, mai ales, prezintă mari probleme. Când a ajuns în portul Constanța, nava a fost reținută în urma inspecției de Port State Control, care a consemnat 35 de deficiențe la bord, dintre care 15 majore. Dar decizia aparține investitorului, care, mai are de trecut un hop înainte de a intra în posesia bunului licitat. Praful de pe tobă Nemulțumit de suma care îi revine, echipajul intenționează să facă recurs. Odată ce cazul va reintra pe rolul justiției nu se știe cât timp va trece până la soluționarea definitivă și cât vor crește cheltuielile navei. Atunci când instanța superioară se va pronunța, s-ar putea ca marinarii să se aleagă cu praful de pe tobă, pentru că legea rămâne aceeași, iar executorul judecătoresc, ANR și CPAMC vor avea de recuperat sume mai mari.Odiseea echipajului de pe cargoul „Bermuda 1" nu s-a încheiat, în ciuda faptului că nava a fost vândută. La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul licitației organizate în baza hotărârii instanței de judecată din Constanța, „Bermuda 1" a fost adjudecată de unicul ofertant prezent: „Tomini Trading”. Compania, înființată în 1999, face parte din grupul de firme „Alpina Shipping“ și, potrivit informației postate pe site-ul acesteia, este cel mai mare exportator de deșeuri metalice din România. Pentru cine se nimerește Prețul de pornire al licitației a fost de 70.000 euro, dar nava a fost vândută cu 25.000 de euro, cât a oferit „Tomini Trading”. Suma obținută nu acoperă salariile restante ale echipajului. Cei șapte navigatori - un turc și șase georgieni - au deschis acțiunea în justiție, pentru vânzarea navei, tocmai pentru a-și recupera drepturile salariale. Marinarii au de încasat 54.000 de dolari (38.938 euro la cursul de schimb de astăzi), dar, potrivit legii române, din cei 25.000 de euro vor fi achitate mai întâi cheltuielile executorului judecătoresc, facturile Autorității Navale Române și ale Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța – a declarat Adrian Mihălcioiu, inspector ITF - România. Culmea este că instituțiile și companiile statului sunt primii beneficiari, deși nu ele au deschis acțiunea în justiție. Din socotelile preliminarii rezultă că echipajul se va alege doar cu 15.000 de euro. Lozul câștigător Trăgând linie, reiese că statul își încasează drepturile până la ultima centimă, marinarii pierd, iar cumpărătorul navei câștigă. Se poate spune că „Tomini Trading” a tras lozul cel mare. „Bermuda 1" are vreo 300 tone, ceea ce înseamnă că a fost achiziționată la prețul de 83,3 euro/tonă. Acesta este inferior cotației de 200 euro/tonă, de pe piața constănțeană, și de peste 250 euro/tonă, din Turcia. Deci, dacă „Tomini Trading” ar lua decizia să vândă nava la scrap, pe piața turcească, ar putea obține un profit de circa 200%. Soluția comercializării pentru a fi dezmembrată și trimisă la oțelării este mai plauzibilă, având în vedere că „Bermuda 1" are vechimea de 40 de ani și, mai ales, prezintă mari probleme. Când a ajuns în portul Constanța, nava a fost reținută în urma inspecției de Port State Control, care a consemnat 35 de deficiențe la bord, dintre care 15 majore. Dar decizia aparține investitorului, care, mai are de trecut un hop înainte de a intra în posesia bunului licitat. Praful de pe tobă Nemulțumit de suma care îi revine, echipajul intenționează să facă recurs. Odată ce cazul va reintra pe rolul justiției nu se știe cât timp va trece până la soluționarea definitivă și cât vor crește cheltuielile navei. Atunci când instanța superioară se va pronunța, s-ar putea ca marinarii să se aleagă cu praful de pe tobă, pentru că legea rămâne aceeași, iar executorul judecătoresc, ANR și CPAMC vor avea de recuperat sume mai mari.