Vântul concedierilor ameninţă terminalul de containere „DP World“

D-le Nicolae Diacu, cum vreti sa mearga treaba in terminal, daca aveti 15 oameni in turnul de supraveghere, inca 15 care se plimba cu masinile mici prin terminal, si un macaragiu care munceste,iar la poarta terminalului se fac cozi INTERMINABILE de camioane?...-V-ati pus vreodata intrebarea ca daca noi soferii stam in coada si apoi in terminal cate 5-6 ore pentru a incarca un container, acel container nu mai ajunge la destinatie la timp?...Puneti-va oamenii la treaba, nu sa frece menta in turnul de control,ca nu deacolo vin banii.