Vânt bun din pupa „Carmen Silva“!

În după-amiaza zilei de vineri, 12 septembrie 2008, la bordul bulk-carrier-ului de 25.000 tdw „Carmen Silva” era forfotă mare. Se semnau ultimele documente cu reprezentanții societății de clasificare Germanischer Lloyd și cu autoritățile portuare, în vederea plecării în primul voiaj, după o perioadă lungă, de nouă ani și jumătate. Din aprilie 1999, nava a stat în conservare. Bulk-carrier-ul a trecut printr-un amplu program de reparații și modernizare, finanțat de de grupul austriac „Voest Alpine”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, clc. Mihai Andrei, direc-torul general al Companiei de Navigație Maritimă „Petromin”, care este proprietarul navei. Austriecii asigură, totodată, exploatarea navei într-un contract de time-charter, pe o perioadă de 4 ani. Valoarea totală a investiției este de 12 milioane de dolari. Suma a fost folosită pentru reparații, îmbunătățiri, achiziția de echipamente noi, înlocuirea unor părți din instalațiile de la bord, lucrări de amenajări interioare, de curățire corp și vopsitorie. „În urma acestor lucrări, nava a fost adusă la standardele impuse de clasa de navigație, de Port State Control, de cluburile de asigurări și de Flag State Malta. Reparațiile au fost supravegheate de Germanischer Lloyd, renumită ca fiind cea mai exigentă societate de clasificare de pe plan internațional” – a declarat Mihai Andrei. Clc. Gogu Gheorghe, comandatul navei, s-a declarat mulțumit de comportarea navei în probele de mare. „Carmen Silva” are un echipaj sută la sută românesc, format din 24 de navigatori. „Sunt oameni bine calificați, care au urmărit modul de efectuare a reparațiilor în șantier, timp de câteva luni de zile, care cunosc bine instalațiile de bord. Acum, cred că vor face față cu succes cerințelor de operare a navei. Echipajul are contract colectiv de muncă conform normelor ITF și ILO, nivelul de salarizare fiind cel internațional” – a precizat directorul general. Pregătirile de plecare erau în toi. „Carmen Silva” urma să pornească în voiaj în cursul serii, după ceremonia de sfințire. Destinația este portul rusesc Tuapse. Acolo urmează să încarce 21.500 tone de orz pentru Tunisia. Intrarea în exploatare a bulk-carrier-ului „Carmen Silva” ridică valoarea de piață a Companiei de Navigație Maritimă „Petromin”, care așteaptă de peste un deceniu să fie privatizată. Chiar și acum, când a rămas doar o umbră a ceea ce a fost înainte, „Petromin” continuă să fie o afacere de interes. Activul său constă, în principal, din: bulk-carrierele „Carmen Silva” și „Ileana“, de 25.000 tdw fiecare, împingătorul „Pluton“, complexul de vacanță din Saturn (cu 114 locuri de cazare), 15 spații comerciale în cartierul „Faleză Nord“ plus sediul din portul Constanța.