Vânătoare de microbuze şi autobuze pe şoselele morţii

Vânătoare de microbuze și autobuze pe șoselele morții

Accidentul de la Tulcea, când un autobuz s-a răsturnat de pe un dig ucigând patru persoane, a stârnit o adevărată furtună în Ministerul Transporturilor. Directorii de la Autoritatea Rutieră Română și de la Registrul Auto Român au fost demiși, toate filialele din țară au demarat ample controale pe șoselele patriei. Conform unei note interne dată de ministrul Anca Boagiu, timp de două săptămâni, toate instituțiile se vor axa exclusiv pe controale în trafic și la sediul firmelor de transport persoane. Măsurile au rezonat și la nivelul județului Constanța, unde inspectorii RAR și ARR au împânzit șoselele. „După ce s-a întâmplat la Tulcea, am dublat echipajele din teren, lucrăm în două schimburi pe control trafic. De asemenea, am intensificat numărul controalelor la service-uri și în stațiile de ITP. Ne-am axat în special pe controalele autovehiculelor cu masă mai mare de 3,5 tone”, ne-a declarat Tudorel Calapod, șeful RAR Constanța. Potrivit inspectorilor de la Registru, controalele vor avea în vedere, în special, defecțiunile care pun în pericol siguranța rutieră. „Urmărim în special defecțiunile care pun în pericol circulația rutieră, adică la sistemele de direcție și de frânare, anvelope, jante. De asemenea, la mijloacele de transport în comun, urmărim respectarea condițiilor din certificatele de clasificare, în special numărul de locuri și de scaune. Nu de puține ori am avut surpriza să constatăm că imediat după ce pleacă de la noi, de la omologare, își transformă microbuzele cum îi taie capul și interesele. El acreditează microbuzul pentru 19 locuri, însă, pe parcurs, mai scoate cinci scaune ca să îi încapă încă zece pasageri în picioare. Facem controale și la parcurile auto ale firmelor transportatoare, deoarece avem informații că nu țin pe traseu cele mai bune mașini. Noi le acredităm niște microbuze, iar ei ies pe traseu cu altele”, a mai adăugat Tudorel Calapod. Fără microbuze transformate De asemenea, șeful RAR a anunțat că, de curând, a fost modificată legislația privind transformarea microbuzelor de transport marfă în autovehicule de transport persoane. Potrivit lui Tudorel Calapod, această măsură a fost luată ca urmare a incidentelor rutiere din ultima perioadă în care au fost implicate microbuze de transport persoane. Deoarece multe dintre acestea sunt transformate din vehicule de transport marfă și nu sunt ranforsate special pentru protecția pasagerilor, majoritatea evenimentelor rutiere au avut urmări tragice. „S-a limitat extrem de mult posibilitatea transformării microbuzelor din transport marfă în transport de persoane. Acum sunt obligate să facă teste de stabilitate, să ia măsuri suplimentare de protecție, care costă foarte mult. Și tocmai aici era avantajul lor. Multe firme preferau să transforme microbuzele din marfă în transport persoane deoarece era mult mai ieftin decât să cumperi unul special construit pentru călători. În curând, va fi interzisă de tot această transformare”, ne-a declarat Calapod, șeful ARR Constanța. Supraîncărcați cu pasageri Și ARR-ul s-a pus pe treabă, ieșind pe teren cu toate efectivele. „În general, noi facem controale pe toată gama de transport. Însă, Ministerul Transporturilor a dat ordin, la sfârșitul săptămânii trecute, pentru a verifica operatorii de transport persoane. Acționăm deja cu controale în trafic, în echipe mixte, împreună cu RAR și Poliția Rutieră, dar facem și verificări la sediile firmelor”, ne-a declarat Dan Caragea, inspector în cadrul ARR Constanța. Principala neregulă constată până acum de inspectori se referă la nerespectarea numărului de pasageri. „La ore de vârf, foarte mulți iau pasageri în picioare. Aici este o culpă comună a șoferului, pentru că încarcă mașina peste capacitate, dar și a pasagerilor pentru că acceptă să călătorească astfel. Unii se grăbesc să ajungă la serviciu, în oraș, au treburi urgente și nu țin cont că se înghesuie și călătoresc în condiții improprii, care le pot pune viața în pericol. În aceste situații, însă, legea prevede o amendă de 2.000 de lei pe care, mai nou, nu o plătește șoferul, ci firma transportatoare. Nu știu cât de corect este așa, din moment ce șoferul este cel care hotărăște când să oprească și câți călători să ia”, a mai precizat Dan Caragea. Transportul interurban, numai cu autobuze Potrivit conducerii Poliției Rutiere, transportul de persoane interurban și interjudețean nu ar trebui să se facă decât cu autobuze și în niciun caz cu microbuze. „Autobuzul se deplasează cu viteză mai mică, are alte posibilități de a asigura protecția pasagerilor. Microbuzele au posibilitatea de a merge cu viteze foarte mari și, în cazul unei coliziuni, nu reușesc să-și protejeze călătorii cum ar face-o un autobuz, care este mult mai mare și mai solid. Trebuie să recunoaștem că avem probleme cu viteza cu care se deplasează microbuzele, însă sunt foarte greu de sancționat, deoarece mulți au sisteme de comunicare și se anunță între ei când văd vreun echipaj de poliție. Încetinesc când trec pe lângă noi, după care merg din nou cu viteză mare”, ne-au declarat reprezentanți ai Poliției Rutiere Constanța. Accidente rutiere grave Accidentele rutiere în care au fost implicate autovehicule de transport persoane s-au ținut lanț în ultimii ani în județul Constanța. În urmă cu un an, cinci persoane și-au pierdut viața după ce un microbuz cu ITP expirat, care făcea curse între Constanța și Tulcea, s-a izbit de un TIR lângă localitatea Piatra. Câteva luni mai târziu, alți doi pasageri și-au pierdut viața într-un autobuz, după ce autovehicu-lul a acroșat un utilaj de deszăpezire. În această primăvară, un alt microbuz a fost făcut praf de un TIR, șase pasageri murind pe loc.