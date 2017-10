Furtună la Marea Neagră

Valuri de 12 metri au distrus o dană a portului rusesc Soci

Furtuna care s-a abătut asupra Mării Negre în ziua de 14 decembrie 2009 a distrus noua dană de operare a mărfurilor din portul Soci. Potrivit unui raport oficial al Ministerului Transporturilor din Federația Rusă, o parte dintre construcțiile hidrotehnice ale danei, care este situată la gura râului Mzimta, a cedat sub presiunea valurilor. Conform martorilor, porțiunea distrusă are o lungime de 80 metri. Valurile au afectat serios și baza de lucru a constructorilor, care se află în zona de coastă. Apa a deplasat materialele și micile construcții de pe șantier. Potrivit raportului oficial, distrugerile au fost provocate de valuri cu înălțimea de 10 - 12 metri, în timp ce construcțiile hidrotehnice erau proiectate să suporte presiunea unor valuri de până la 7,5 metri. În prezent, are loc o investigație inginerească privind avariile suferite de dana portuară. Pe de altă parte, autoritățile au solicitat ca lucrările să fie refăcute într-un interval de trei luni. Orașul-port Soci va găzdui Jocurile Olimpice de Iarnă din 2014. Complexul portuar aflat în construcție va cuprinde: dane exterioare pentru mărfuri, dane portuare, structuri de protecție împotriva valurilor și infrastructura costieră (magazii, clădirea administrativă, drumuri portuare și utilități). Portul se va întinde pe o distanță de 800 de metri față de linia de coastă. El va putea primi nave cu capacitatea de până la 5.500 tdw și lungimea de 140 metri. În bazinul portuar va fi amenajată o marină pentru 400 până la 500 de yachturi.