Valea Prahovei e mai scumpă decât Austria şi Elveţia la un loc

De Revelion

Valea Prahovei e mai scumpă decât Austria și Elveția la un loc

Mai sunt doar trei luni până când primul an european al țării noastre „upper-medieval“ se încheie și românii au început deja să își facă planuri de revelion. Ca de obicei, plebea neinformată se îngrămădește pe Valea Prahovei sau la Băile Herculane, unde un sejur de 5 zile costă între 1.200 și 2.000 lei de persoană (363 - 606 euro). Mult prea mult pentru aceleași hoteluri de 3 stele, vopsite temporar, cât să reziste o noapte, pentru firimiturile de friptură de cerb, lăutarii care cântă atât de frumos încât scapi de criza vârstei de mijloc sinucigându-te, zăpada amestecată cu noroi și localnicii puși pe scandal. În comparație, un sejur de opt zile în Austria, cu plecare din 29 decembrie, costă între 350 și 1.390 euro/persoană, incluzând cazare, masă și meniu festiv de revelion în hoteluri de 3 – 4 stele. În Elveția, o vacanță de opt zile, în perioada 29 decembrie – 5 ianuarie, costă între 492 și 798 euro/persoană. Nouă zile în Grecia, incluzând și revelionul, costă 319 euro și 110 lei de persoană, cazarea făcându-se în pensiuni sau hoteluri de trei stele. Evident, trei stele în afara granițelor țării noastre înseamnă mult mai mult decât ce găsești la pseudo-hotelurile de trei stele din stațiunile de pe litoralul românesc, spre exemplu. Cine insistă totuși să facă revelionul aici, poate petrece măcar Crăciunul în altă țară. Un sejur de șase zile la Praga, în perioada 24 - 29 decembrie, costă numai 395 euro și 250 lei, în timp ce o săptămâna la Bethleem, în Israel, în aceeași perioadă, costă 640 euro/persoană. Cei care suferă de amnezie anterogradă pot să mai facă o dată comparația între „5 zile pe Valea Prahovei la 606 euro” și „Crăciun la Bethleem pentru 640 euro”. Mai mult, la numai 1.100 – 1.200 euro, poți petrece un Crăciun lung de 5 zile în New York! Cine a văzut „Singur acasă” înțelege necesitatea exclamației. „Austria este printre cele mai căutate destinații în această iarnă. 