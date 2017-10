Vacanţele exotice concurează cu litoralul românesc

Vacanțele exotice concurează cu litoralul românesc

Deși ofertele de petrecere a va-canțelor pe litoralul românesc abundă, agențiile de turism constănțene își încearcă norocul și cu oferte mai puțin obișnuite pentru România, com-pletând deja clasicele vacanțe în Grecia, Franța, Spania sau Maroc. Astfel, pentru cei pasionați de inedit sau pentru cei care caută în mod constant ocazii pentru a ieși din rutină, dar care dispun și de fonduri care să le permită satisfacerea celor mai mici capricii, o vacanță în insulele Seychelles, ori în îndepărtatul Mexic, este varianta cea mai indicată. Pentru cei care nu au auzit încă de insulele Seychelles, arhipelagul este compus din 115 insule și este situat în Oceanul Indian, fiind recomandat de către specialiști, mai mult sau mai puțin pompos, ca fiind Grădina Edenului. Și cum în Rai nu ajunge oricine, amatorii de senzații noi trebuie să știe că și prețurile sunt pe măsură. Astfel, pe o vacanță a la Robinson Crusoe, fiecare turist român va trebui să scoată din buzunar nu mai puțin de 2.365 de euro, și asta dacă se grăbește și prinde un loc până la 14 iulie. În caz contrar, o vacanță petrecută după mijlocul lunii iulie, va costa 2.715 euro. Ce-i drept, și cazarea este pe măsură, complexul fiind unul clasificat la cinci stele. Dacă nu vă ajung banii pentru o astfel de ofertă nu disperați, căci oferte există pentru aproape toate buzunarele. Astfel, se poate opta pentru un stabiliment de trei stele, unde cazarea pentru șapte nopți costă 1.215 de euro de persoană. La aceste tarife se mai adaugă însă și taxele de aeroport, adică 250 de euro, și taxa de transfer de la aeroport la hotel, ceea ce însemnă încă 50 de euro. Dacă tot am amintit de Robinson Crusoe, nu putem să nu includem în discuție subiectul Jack Sparrow sau măcar zona unde își desfășura activitatea legendarul pirat, arhipelagul Caraibelor. Una dintre locațiile exotice de aici, intrată recent și în atenția tour operatorilor constănțeni este Jamaica, supranumită și insula Soarelui. Prețurile unei excursii în regiune nu diferă cu mult față de cele din insulele Seychelles, astfel că un sejur cu cazare la un hotel de patru stele pentru șapte nopți și cu all inclusive costă nu mai puțin de 2.217 euro de persoană. Curios este că același sejur, dar la un hotel de trei stele, costă, potrivit ofertei, 2.241 euro de persoană. La aceste tarife se adaugă 175 de euro, reprezentând taxa de viză, și asigurarea de sănătate. O altă propunere făcută de agențiile de voiaj constănțene este țara trabucurilor, Cuba. Recoman-darea nu este întâmplătoare, dintre toate ofertele tour operatorilor, aceasta fiind cel mai puțin costisitoare, un sejur de șapte nopți la un hotel de patru sau cinci stele și all inclusive costând între 1.599 euro și 1.655 euro. Una dintre cele mai tentante oferte puse la dispoziția turiștilor de către agențiile de voiaj constănțene este Kenya, un motiv demn de luat în seamă în acest caz fiind safari-ul personalizat organizat de hotelierii din regiune. Prețurile unei vacanțe în mijlocul savanei este și el pe măsură, pentru 16 zile de vacanță, un constănțean dornic de senzații tari trebuind să scoată din buzunar nu mai puțin de 2.800 de euro. Ultima destinație aleasă este țara burrito-ului și a sombrero-ului, Mexic. Astfel, în ciuda sărăciei care macină țara, există și importante stațiuni turistice care intră încet în atenția turiștilor extravaganți. De asemenea, nu trebuie uitat nici faptul că țara a devenit mai nou cunoscută drept patria celui mai bogat om din lume, mexicanul Carlos Slim, și poate, cine știe, în cele șapte zile de vacanță, aveți norocul să vă și întâlniți cu el. Datorită numeroaselor ofertele de cazare, și prețurile sejururilor sunt foarte variate, începând de la 2.465 de euro de persoană, pentru 17 zile, și până la 2.825 de euro, pentru 21 de zile. Totuși, în ciuda locațiilor exotice, comparativ cu situația existentă în România, diferențele nu sunt deloc mari, chiar aș putea spune că ofertele sunt mai avantajoase. Astfel, dacă ținem cont de faptul că, spre exemplu, în stațiunea Mamaia, cazarea la un hotel de cinci stele ajunge și la 300 de euro pe noapte, și serviciile sunt așa cum sunt, nu ar fi nici o mirare dacă în viitorul apropiat am înregistra o cerere tot mai mare pentru zonele turistice mai puțin cunoscute, dar infinit mai atrăgătoare. 