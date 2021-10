Vacanţa prelungită, bucuria copiilor. Care sunt cele mai cerute destinaţii

Chiar dacă suntem în plin val patru al pandemiei de coronavirus, românii au ales să plece în vacanţa de toamnă a elevilor. Până la noi ordine care se aşteaptă a fi luate în perioada următoare, cei care s-au vaccinat, nu vor fi supuşi restricţiilor şi vor avea liber să călătorească. Ca şi în primul val al pandemiei cele mai căutate destinaţii au fost locurile cât mai retrase, la pensiuni agro-turistice, Deltă sau zonele montane nu foarte frecventate de români. „Prelungirea vacanţei cu o săptămână este un punct în plus pentru turismul românesc, pentru că lumea va pleca spre zonele verzi ca să evadeze din oraşele unde incidenţa de îmbolnăvire tot creşte. Cine s-a vaccinat va avea libertate de mişcare şi dacă fiecare respectă măsurile sanitare impuse cu rigurozitate de hotelieri sau pensiuni, lucrurile vor fi sub control. Lumea înainte de a pleca ar trebui să se intereseze care este rata de infectare a destinaţiei, indiferent dacă pleacă în extern sau aleg o localitate din ţară, şi să ţină cont de faptul că, multe pensiuni servesc masa doar pentru cei care sunt cazaţi în locaţia respectivă, tocmai pentru a nu avea fluctuaţii de turişti şi virusul SARS COV-2 să se răspândească. Este o perioadă foarte bună şi pentru destinaţiile exotice adorate de români, mai ales că la noi vine frigul iar acolo este cald şi frumos”, ne-a declarat Traian Bădulescu, expert în turism.Potrivit unui tour operator, cele mai multe rezervări s-au făcut pentru 23 octombrie şi pentru 29 octombrie. Preţul mediu plătit de o familie cu doi adulţi şi doi copii a fost de 810 lei pentru două nopţi. Acum, pentru că vacanţa s-a prelungit, mulţi turişti au solicitat agenţiilor să rezerve în plus zile de vacanţă pentru a petrece mai mult timp cu familia. „Încă de astă vară avem rezervări pentru vacanţa de toamnă a elevilor. Am început să primim telefoane pentru a prelungi perioada rezervată când s-a anunţat că sunt două săptămâni de vacanţă, nu una. Vânzările au mers bine mai ales pe destinaţiile din ţară. Cele mai căutate destinaţii sunt staţiunile montane, balneoclimaterice, dar şi zona secuimii, care s-a vândut foarte bine”, a declarat Georgiana Smărăndescu, agent de turism.Pandemia şi dorinţa de a petrece câteva zile departe de lumea dezlănţuită într-un mediu curat şi liniştit i-a determinat pe constănţeni să aleagă satele din Nordul ţării ca destinaţie de vacanţă. Rimetea, Breb şi Cârţa sunt locurile perfecte pentru a vă reîncărca bateriile şi a vă oxigena plămânii. Sunt pensiuni unde oferă turiştilor activităţi arhaice, cum ar fi olăritul, ţesutul la război sau plimbări călare în natură. O bună ocazie pentru cei mici, mai ales de a se familiariza cu obiceiuri străvechi. În general, turiştii cu copii se orientează către unităţi de cazare dotate cu locuri de joacă, grădină sau grajduri de animale unde pot interacţiona cu animalele domestice şi învăţa mai multe lucruri despre acestea. Multe pensiuni au şi diferite facilităţi de petrecere a timpului liber cum ar fi terenuri de tenis, mese de ping-pong, ciubere unde vă puteţi desfăta la o bălăceală în familie. Cine nu a epuizat vaucherele de vacanţă din anii trecuţi, trebuie să ştie că ele mai sunt valabile şi acum şi le pot folosi.