Vacanţa Dacia a redus producţia internă de maşini cu 99,8%

Vacanța Dacia a redus producția internă de mașini cu 99,8%

Producția internă de autovehicule a crescut cu 5,2%, în primele opt luni din acest an, până la 176.227 unități, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) din România. Pe sectorul automobilelor, produc-ția a crescut cu 6%, la 166.708 unități, în special datorită activității uzinei Dacia din primele șapte luni – în august, produ-cătorul autohton și-a luat o binemeritată vacanță. Potrivit datelor APIA, în perioada ianuarie - august 2009 au fost fabricate 9.521 vehicule comerciale, în scădere cu 7,6% față de perioada similară a lui 2008. În luna august, producția de vehicule comerciale a fost de 19 unități, în scădere cu 99,8% față de luna iulie, pe fondul opririi activității la Dacia. În primele opt luni, exporturile de autovehicule au crescut cu 50,1%, la 150.727 unități. Com-parativ cu primele opt luni din 2008, au fost exportate cu 42,3% mai multe autoturisme, respectiv 141.336 unități. În august au fost exportate cu 95,1% mai puține autoturisme, comparativ cu iulie (1.334 unități). Pe segmentul vehiculelor comerciale, exporturile au crescut cu 745,3%, la 9.391 unități. Pe sub-segmentul vehiculelor comerciale mai mici de 3,5 tone s-a înregistrat o creștere la export de 895,2%, la 9.345 unități. În același interval, importurile de autovehicule noi au scăzut cu 57,5% față de perioada similară a anului trecut, la 72.858 unități. Față de iulie 2009, scăderea a fost în august de 5,3%, la 8.250 unități. Vânzările, în scădere cu peste 50% În perioada ianuarie – august, vânzările de autoturisme noi au scăzut cu 53,52%, la 92.428 unități, comparativ cu perioada similară din 2008, când au fost vândute 198.861 unități, potrivit datelor APIA. În august 2009 au fost comercializate 9.607 automobile, în scădere cu 67,97% față de august 2008. Vânzările de autoturisme noi autohtone au fost, în luna august, de 2.653 unități, în scădere cu 55,2% față de august 2008. În primele opt luni ale lui 2009 au fost vândute 28.733 unități, în scădere cu 52,6% față de perioada similară a anului trecut. Vânzările de autoturisme noi din import au fost de 6.954 unități, în scădere cu 62,4% față de august 2008. În primele opt luni din acest an au fost vândute 63.695 mașini din import, în scădere cu 53,9% față de perioada similară a lui 2008. Piața auto, care include autoturisme, vehicule comerciale și autobuze, a totalizat în primele opt luni din acest an 103.592 unități, în scădere cu 56,66% față de perioada similară a anului trecut, când au fost raportate 239.040 unități. Dacia este constructorul cu cea mai mare cotă de piață pe luna august, de 27,6%, urmare a unui număr de 2.653 unități comercializate. Hyundai are o cotă de piață de 9,2% (883 unități comercia-lizate), iar Volkswagen, Skoda și Renault au 7,5% (7.324), respectiv 7,4% (712) și 7,3 % (700).