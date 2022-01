Va stopa ministrul Sorin Grindeanu desființarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare? (II)

De la momentul înființării grupului de lucru din cadrul Ministerului Transporturilor, care urma să stabilească soarta ARSVOM, sindicatele n-au fost informate despre concluziile la care aceasta a ajuns, despre ce se va întâmpla cu agenția și salariații săi. Au trecut mai bine de cinci luni și tensiunea în rândul lucrătorilor din ARSVOM este tot mai mare.





Așa se face că, pe data de 10 ianuarie 2022, salariații au organizat o acțiune de protest la sediul agenției și l-au invitat pe directorul interimar Ionuț Voicu să-i informeze în legătură cu viitorul lor. Dar singurul lucru concret pe care l-au aflat este că demersurile pentru desființarea și transferul atribuțiunilor ARSVOM-ului continuă.





Drept urmare, sindicatul a solicitat și a obținut o întrevedere cu ministrul Sorin Grindeanu. La întâlnirea din data de 18 ianuarie 2022 cu șeful transporturilor românești au participat Silviu Stanciu, președintele Federației Trans-Conex, și Lucian Boris Alexe – liderul Sindicatului Marinarilor din ARSVOM.





„Ministrul ne-a informat că activitatea comisiei de lucru privind ARSVOM nu s-a încheiat. În plus, la cererea noastră, ne-a promis că va face tot posibilul ca, în continuare, să facă parte din ea și un reprezentant al sindicatului. Totodată, ne-a asigurat că dacă nu vor fi avantaje și dacă lucrurile nu vor fi puse pe hârtie cum trebuie, nu va fi de acord cu transferul atribuțiilor ARSVOM către IGSU. Dar până la finalizarea raportului nu ne poate spune mai mult.





Ministrul a menționat că domnul Raed Arafat insistă foarte mult pentru preluarea ARSVOM. Noi, în calitate de reprezentanți ai salariaților, suntem intrigați de această insistență? De ce vrea IGSU să prea ARSVOM, ce beneficii ar putea avea? Dar ceea ce ne sperie cel mai tare este că din această comisie de lucru nu fac parte specialiști”, a declarat Silviu Stanciu, pentru cotidianul „Cuget Liber”.







Schimbare fără bază legală





Liderii sindicali i-au înmânat ministrului două documente care cuprind informații detaliate despre ARSVOM, de la înființarea sa și până în prezent, despre legislația națională și acordurile internaționale care stau la baza activității agenției și despre situația angajaților săi.





Iată, prin OG nr. 33 din 2004, modificată de Legea nr. 337 din același an, agenției i s-au delimitat clar atribuțiile pe care le are în calitate de instituție publică aflată în subordinea guvernului. În primul rând, ea are sarcina de a duce la îndeplinire obligațiile statului privind: activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare; planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină; intervenția în caz de poluare. În al doilea rând, ea realizează, pe baze contractuale, următoarele prestări de servicii: operațiuni de căutare, asistență și salvare; dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor; scafandrerie; remorcaje interne și internaționale; lucrări necesare la nave; stingerea incendiilor; spargerea gheții în porturi și pe căile navigabile. Or, niciuna dintre aceste atribuții nu se regăsește printre cele ale IGSU.



Cine profită de desființarea ARSVOM?





Sindicatele încearcă să afle care este motivul real al desființării ARSVOM. „Potrivit informațiilor pe care le deținem, anumite servicii de care beneficiază statul român prin ARSVOM vor fi preluate de privați. De fapt, acesta este scopul desființării agenției. Sunt niște vulturi care stau la pândă ca IGSU să preia atribuțiile ARSVOM, pentru că anumite servicii importante ar rămâne descoperite. IGSU este o instituție militarizată care nu poate face anumite operațiuni pe care le execută o unitate civilă, cum este ARSVOM. Și atunci, acele servicii trebuie date către un privat, care ar încasa niște bani de la statul român prin Ministerul Transporturilor sau alt minister”, a afirmat Silviu Stanciu.





Liderul sindicat avertizează: „Vom face toate demersurile pentru salvarea Agenției; vom merge până la capăt! Vom organiza acțiuni de protest!”



Viețile salvatorilor nu contează?





Dar ceea ce îi îngrijorează cel mai mult pe liderii sindicali este soarta celor peste 180 de salariați ai agenției. „Nu ne spune nimeni în acest moment ce se va întâmpla cu acești oameni – își exprimă indignarea Silviu Stanciu. Vor fi încadrați ca personal militar sau civil? Cum le vor fi echivalate funcțiile pe care le dețin în prezent? Personalul din IGSU iese la pensie la 48 de ani. Ce se va întâmpla cu personalul din ARSVOM, care este trecut de această vârstă? Cei ce se ocupă de acest proiect au în vedere doar forma? Nu-i interesează oamenii?





Angajații ARSVOM au rămas cu salariile din 2017. De atunci și până azi n-au primit nici 50 de bani în plus. S-a ajuns ca un ofițer maritim cu grad superior să primească maximum 3.500 de lei net. Mai mult, în 2021, Curtea de Conturi a stabilit că sporul de condiții grele pe care îl primeau salariații a fost acordat fără respectarea prevederilor legale, în condițiile în care, în 2017, legea s-a modificat, dar sporul a rămas în contractul colectiv de muncă. Sindicatul i-a cerut directorului să conteste decizia Curții de Conturi și să aștepte hotărârea instanței de judecată. De altfel sindicatul a înaintat o acțiune în Justiție. În schimb, directorul a dat curs deciziei Curții de Conturi, astfel că salariații nu mai primesc sporul de condiții grele. Surprinzător este că cei de la Curtea de Conturi beneficiază de sporul de condiții grele, conform Legii 153/2017, spre deosebire de angajații agenției care muncesc pe mare și își riscă viața pentru a salva alte vieți.





L-am întrebat pe domnul ministru dacă știe că Ministerul Transporturilor, în ultimii doi ani, a achiziționat nave de câteva sute de milioane de euro pentru ARSVOM. În momentul de față, cu personalul pe care îl deține, ARSVOM nu acoperă nici măcar lucrările de întreținere a noilor nave. Nu mai vorbim de faptul că acestea trebuie puse în funcțiune.





În prezent, personalul ARSVOM poate acoperi doar 35% din necesarul de forță de muncă cerut de parcul său naval. Țineți cont de faptul că se lucrează în patru ture, că trebuie asigurat personalul care să-i înlocuiască pe cei aflați în concediu.”



XXX





Care vor fi urmările întâlnirii dintre ministrul Sorin Grindeanu și liderii de sindicat? Va renunța Ministerul Transporturilor la ideea de a desființa o instituție funcțională, cu îndelungată tradiție sau va persista în proiectul care pune în pericol îndeplinirea obligațiilor maritime asumate de statul român pe plan internațional? Ziarul „Cuget Liber” așteaptă răspunsul la această întrebare chiar din partea Ministerului Transporturilor.