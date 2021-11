Va reuși ministrul Sorin Mihai Grindeanu să relanseze investițiile din transporturi?

Ce îl recomandă pe noul titular pentru acest post? Din CV-ul său reiese că pregătirea sa profesională n-are nici în clin, nici în mânecă cu domeniul transporturilor. Sorin Mihai Grindeanu a absolvit facultatea de matematică în 1997, în specialitatea informatică. În plus, are studii postuniversitare în specialitățile baze de date și statistică socială și a făcut un curs de perfecționare în domeniul securității, diplomației și politicii externe. De-a lungul vieții profesionale, în decurs de 23 de ani, a îndeplinit tot felul de funcții care n-au nici în clin, nici în mânecă cu transporturile: preparator și asistent universitar, director al Direcției pentru Tineret și Sport Timiș, consilier local, viceprimar, ministru al comunicațiilor, deputat, președinte al Consiliului Județean Timiș. Prim-ministru, președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Construcții. Singura funcție care are legătură cu acest domeniu a fost cea de director general adjunct (ianuarie 2005 – martie 2008) în cadrul firmei Delpack Invest SRL, al cărei obiect de activitate este: alte activități suport pentru industria transporturilor.





Mandatul ministrului Grindeanu va fi scurt, căci pe data de 25 mai 2023, actualul guvern își va da demisia și va fi înlocuit cu un altul tot din partea coaliției PSD-PNL.





Ce credeți, stimați cititori, va reuși ministrul Sorin Mihai Grindeanu, în timpul foarte scurt pe care îl are la dispoziție, să relanseze investițiile în infrastructura rutieră, feroviară și navală?





În cei 31 de ani care au trecut de la căderea regimului comunist, la cârma transporturilor românești s-au perindat 28 de miniștri. Cel de al 29-lea mandat i-a fost încredințat, începând cu data de 25 noiembrie 2021, social-democratului Sorin Mihai Grindeanu, care deține și funcția de viceprim-ministru.