Va exploda „piaţa neagră“ a chiriilor!

Ma intreb de ce politicienii care au vile la Baneasa nu platesc taxele de baza cel putin,care castiga 3000 de euro pe luna?? Parlamentarii sunt lasati in pace si problema este ca nu au numai o vila si doua majoritatea dintre ei,mai sunt care au si trei. Dar legea cu 5.5% ptr.asigurari de sanatate din apartamentele inchiriate,este cam absurda, de unde au mai scos-o si cum o poate statul sa o declare oficiala si scrisa in Monitorul Ofical,cand romanii abia mai supravietuiesc si parlamentarii se chefuiesc si labalesc pe banii stransi din taxe. Medicii si sistemul medical din Romania e jale mare ,mare jale.Medicii au salar in jur de 3.000 de RON,nu e de ajuns? Fiul meu a facut convulsie si am chemat salvarea de urgenta,dar a venit mai repede sotul de la munca cu masina decat salvarea,cand am ajuns noi la spital atunci salvarea era abia in fata blocului.RUSINE! Vecinii sau mirat.Si vreti bani de sanatete,atunci privatizati totul,si fiecare care merge la spital sa plateasca inca vreo 2 sau 3 lei,cum se face in alte tari civilizate. Platesti lunar asigurarea ta care ti se cuvine din venit si cand mergi la consultatie inca 2 dolari. Nu e clara legea si mai ales daca e asa fiecare oras sa isi faca legea lui ca si in America fiecare stat cu legile lui. A-ti distrus familii cu scumpirile si tampeniile voastre plus de asta a-ti aruncat tot tineretul peste granite si parintii fara locuri de munca si mai ales copii lasati fara parinti plecati peste hotare ce a-ti facut cu tara Romaneasca?? Mai are si va mai avea vreun viitor??? Cu ce fel de oameni: hoti,puscariasi,spitalele pline de copii abandonati,pana la refuz a-ti umplut puscariile,un sistem prea ignorat fata de populatie in Romania. Ar trebui sa iesiti in strada si sa va aparati tara sau sa mergeti dn tara cel mai bine,decat sa suportati tampeniile parlamentarilor,e o prostie. Pa aveti grije de voi.