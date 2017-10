„Utilnavorep“ şi-a modernizat producţia cu bani de la UE

„Utilnavorep“ și-a modernizat producția cu bani de la UE

Industria constănțeană începe să prindă gustul investițiilor finanțate din fonduri europene. „Utilnavorep” se numără printre puținele companii locale, din sectorul prelucrării metalului, care a reușit să achiziționeze și să pună în funcțiune o întreagă linie de fabricație cu sprijin financiar comunitar.„În urmă cu doi ani, ne-am propus să realizăm un program de moder-nizare a activității de fabricare de construcții metalice și părți compo-nente ale structurilor metalice. Intenționam să-l susținem din fondurile proprii, dar s-a ivit oportunitatea de a accesa fonduri europene. Proiectul a fost pregătit de o firmă specializată și după un an a fost aprobat. Am realizat investiția, pe banii noștri și astăzi am depus documentația pentru prima tranșă din rambursare” - a declarat directorul general Sorin Mitrea, cu prilejul ceremoniei de inaugurare.Proiectul face parte din programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, cofinan-țat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea lui totală este de 2.006.431,60 lei, din care 1.501.990 lei este valoarea totală eligibilă, 901.194 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă, 600.796 lei este co-finanțarea eligibilă a beneficiarului, iar 504.441,60 lei este valoarea ne-eligibilă a proiectului.Noua linie de fabricație cuprinde instalații industriale de ultimă generație și softuri, dintre care amintim următoarele:- mașina de debitat cu plasmă și oxigaz, cu comandă numerică - HIPERMAT 2500;- foarfeca hidraulică de tăiat tablă, cu coordonate numerice - AMADA, GX II - 1230;- presa hidraulică de îndoit tabla în muchii - AMADA, HFE - M2;- instalația de sudură MIG/MAG, tip MEGAPULS 400W, cu dispozitiv de avans RK2W și răcire cu lichid;- mașina de debitare mecanică cu bandă.Pe noua linie de producție vor fi executate confecții metalice din oțel, oțel inox și aluminiu, în condiții de calitate superioară, grație preciziei înalte a mașinilor și instalațiilor. Acest fapt a fost probat în cadrul demonstrației organizate cu prilejul inaugurării.„Utilnavorep” a luat naștere în anul 1992, prin privatizarea unei între-prinderi care asigura mecanizarea lucrărilor de construcții și confecțiile metalice pentru construcția Ca-nalului Dunăre - Marea Neagră.În prezent, ea execută confecții metalice, reparații și construcții de nave, reparații de utilajele de construcții și în transportul auto greu. Printre lucrările cele mai importante ale momentului se numără reparațiile mecano-hidraulice la ecluzele canalelor navigabile.Compania s-a specializat în confecțiile metalice din aluminiu și face export de asemenea produse (geamanduri navale) în Franța.Din analiza datelor de bilanț publicate pe site-ul Ministerul Finanțelor Publice, rezultă că „Utilnavorep” a avut o evoluție financiară sănă-toasă, cu creșteri de venituri și de profit de la un an la altul. În intervalul 1999 - 2010, veniturile totale au crescut de 12 ori, profitul brut de 6,9 ori, numărul mediu de angajați cu 18 persoane (195 în total), produc-tivitatea pe cap de salariat de 10,29 ori, iar profitabilitatea pe cap de salariat cu 34,87%.