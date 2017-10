Utilitare: Veniturile pentru care se completează formularul 205

Formularul se completează și se depune pentru impozitele reținute la sursă aferente următoarelor categorii de venituri:1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;2) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;3) venituri obținute în baza unui contract de agent;4) venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;5) venituri din activități de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;6) venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil;7) venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;8) venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare;9) câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;10) venituri din dividende;11) venituri din dobânzi;12) câștiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise și a părților sociale;13) venituri din lichidarea persoanei juridice;14) venituri din premii și jocuri de noroc;15) venituri din pensii;16) venituri din activități agricole;17) venituri din alte surse, printre care:● prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii;● câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare;● venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;● venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;● remunerațiile pentru munca prestată în interesul unităților aparținând Direcției Generale a Penitenciarelor, precum și în atelierele locurilor de deținere, acordate, potrivit legii, condamnaților care execută pedepse privative de libertate;● veniturile primite de studenți sub forma indemnizațiilor pentru participarea la ședințele senatului universitar;● veniturile obținute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deșeurilor de metal, hârtie, sticlă și altele asemenea și care nu provin din gospodăria proprie;● sumele plătite de către organizatori persoanelor care însoțesc elevii la concursuri și alte manifestări școlare;● indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuțiilor privind desfășurarea alegerilor prezidențiale, parlamentare și locale;● veniturile obținute de persoanele care fac figurație la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate și altele asemenea;● tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relații generatoare de venituri din salarii;● venituri, altele decât cele de la art. 42 lit. k) distribuite de persoanele juridice constituite conform legislației privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare.